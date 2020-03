En medio de todo lo malo que ha traído consigo el coronavirus, Carlos Zambrano destaca que la para del fútbol nacional e internacional le ha servido para poder recuperarse de la lesión que sufrió en la costilla durante el duelo ante Gimnasia. El ‘Káiser’ aseguró que ahora solo espera la indicación de su médico para arrancar con los entrenamientos y llegar en forma al reinicio de la Superliga Argentina.

“Ando mejor de las costillas, pero el doctor dijo que el dolor es para 6 u 8 semanas. Lo que me preocupaba era el golpe que resultó cerca al pulmón y por eso se preocuparon los doctores. Yo ya estoy bien, me operaron al toque, Me siento mucho mejor y puedo respirar sin problema, estoy esperando que el doctor me diga que ya puedo comenzar a correr. Este coronavirus, aunque sea negativo para el mundo, me vino bien para poder recuperarme pronto”, sostuvo a través de una transmisión en vivo a través de Instagram.

Por otro lado, el defensa peruano también se refirió a la mención que le hizo el goleador del Bayern Munich, Lewandowski, cuando le consultaron por los rivales más difíciles con los que se ha cruzado. “Para mi es un halago saber que un delantero tan reconocido me mencione”, sostuvo al respecto.

Coronavirus en Perú

Este jueves, el presidente de la República informó que hasta la fecha existen 580 casos confirmados de coronavirus en nuestro país y 10 fallecidos por la misma enfermedad. Por tal motivo el Ejecutivo decidió ampliar el Estado de Emergencia nacional hasta el 12 de abril para poder evitar la expansión del virus.

“Hemos tomado la decisión el día de hoy de ampliar el estado de emergencia por 13 días calendarios, a través de un decreto supremo. De tal forma que este Estado de Emergencia es ahora de cumplimiento obligatorio por toda la ciudadanía hasta el domingo 12 de abril”, sostuvo en conferencia de prensa el presidente Martín Vizcarra.

