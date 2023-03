De pronto, y casi sin pensarlo, Gianluca Lapadula pudo llenar el vacío que significó la ausencia de Paolo Guerrero en la selección peruana. Cumplida su etapa en Inter de Porto Alegre, la ‘9′ que estaba vacante fue a parar al bolso del ítalo-peruano. No era una tarea sencilla. Más allá de los goles, lo que representaba el ‘Depredador’ para todos -léase, jugadores, comando técnico y la gente- era una labor para revertir futbolística y emocional. Dos años después, nadie duda de que el ‘Bambino’ es el delantero titular de la bicolor. Lo fue en el cierre de la era Ricardo Gareca, y lo viendo siendo en el comienzo del ciclo Juan Reynoso.

Siempre que jugó, cumplió. A veces con nota sobresaliente, y en otras raspando, pero cumplió. Y hoy su actualidad es sublime: goleador de la Serie B de Italia, jugando cada fin de semana y anotando, que para un delantero es como encontrar agua en el desierto. Y hablamos de un fútbol como el Calcio que es súper competitivo y donde nadie te regala nada. Es decir, el ‘Bambino’ llega en su mejor momento, y aunque ayer no trabajó con normalidad, es casi un hecho su presencia el sábado ante Alemania. De hecho, es la clase de partidos que nadie se quiere perder por la categoría del rival.

De todos modos, queda flotando la pregunta. Si Gianluca Lapadula no juega, ¿Quién es su reemplazante? En esta convocatoria de Juan Reynoso, asoman los nombres de Raúl Ruidíaz, Álex Valera y Percy Liza. No necesariamente en ese orden para el ‘Cabezón’, pero en lo que sí los tres coinciden es que viven una actualidad totalmente diferente a la del ‘Bambino’, y ese es un detalle que sí debe preocupar al entrenador de la selección. Incluso dejó fuera de la convocatoria para esta fecha FIFA al mismo Paolo Guerrero, quien venía más amistado con el gol que las tres opciones que tiene a la mano como alternativas en el ataque.

Gianluca Lapadula es uno de los referentes de la Selección Peruana (Foto: FPF)

El caso de Raúl Ruidíaz puede resultar preocupante, pero a la vez es el más desafiante. Van a ser cinco años de su último gol con la bicolor, pero las rachas están para romperse. La ‘Pulga’ sabe que tarde o temprano se la va a abrir el arco, y también que goza de la confianza de Juan Reynoso, un técnico que lo conoce bien y que lo tiene en cuenta. No pasa por otra cosa que no sea recuperar la memoria, y saber que las buenas tienen que llegar. No ha tenido el mejor inicio de temporada en la MLS, pues todavía no ha marcado, pero quién te dice que esa mochila pesada se la termina sacando ante los ‘panzers’.

Por otro lado, Álex Valera pasó de todo en los últimos meses. Primero tuvo que dejar Arabia Saudita y volver a casa. En Universitario no tuvo que pasar ese -a veces- tedioso proceso de adaptación. Viajó, entrenó, jugó y marcó. Luego entró en una pequeña curva descendente, pero Juan Reynoso le tiene fe. Es un delantero que vive del gol, pero que también se la fabrica. Para chocar y presionar a los defensas de Alemania puede resultar, y ya si encuentra el gol como premio mayor va a ser un plus. Por ser zurdo, pinta como el delantero más parecido a Gianluca Lapadula.

En cuanto a Percy Liza, tiene como contra que es el delantero menos experimentado de todos, pero su pro es que el ‘Cabezón’ quiere probar gente y darle minutos no es una idea descabellada. Su faceta en Sporting Cristal es conocida, así que la intriga pasa por ver cuánto ha crecido en el fútbol portugués. Tiene el plus de que puede jugar como único delantero, y también reemplazar a uno de los extremos. Incluso se acomoda mejor tirado a una banda, para ganar la raya o buscar esa diagonal que hace daño a la defensa rival.

Todo queda en la cancha de Juan Reynoso. No hay dudas con su ‘9′ titular, pero el fin de todo seleccionador siempre es buscar alternativas y crecer el universo competitivo de jugadores. Alemania y Marruecos, dos selecciones de buen nivel, pintan como un buen termómetro. El resultado de hecho que importa, pero el foco es llegar bien preparados a las Eliminatorias. Que no se nos olvide.

