Alexander Callens, defensa central de la Selección Peruana, se pronunció en sus redes sociales luego de la derrota ante Australia por el repechaje mundialista rumbo a Qatar 2022. Con un emotivo mensaje, el futbolista nacional lamentó el resultado del equipo en Raýan. Además, agradeció a todas las personas que estuvieron apoyando a la ‘Bicolor’ en esta instancia.

“Han pasado casi 2 días y es imposible aún superar esta derrota. Le agradezco de todo corazón a mis familiares, amigos e hinchas que me están dando ánimos para seguir adelante. Se dice que cada cosa que te pasa en la vida te deja un aprendizaje y está no será la excepción para volver más fuerte que antes. Se cumple ya casi un año de mi primer partido oficial con mi querida selección peruana y debo admitir que es lo mejor que me ha pasado en la vida”, se lee en la publicación.

Asimismo, Alexander Callens aprovechó para dedicarle unas palabras a la hinchada que siempre apoyó a la ‘Bicolor’. “Ahora toca levantar la cabeza y prepararnos para lo que se viene, somos un equipo que unidos hemos superado muchas barreras y lo continuaremos haciendo ahora. Muchas gracias a todos los que han estado en las buenas y sobre todo en las malas. ¡Te amo Perú!”, añadió.

El mensaje de Alexander Callens en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Renato Tapia también se pronunció

“No hay palabras para describir lo que siento día a día, cada vez que vuelvo a pensar en que no estaremos en el mundial, me dan ganas de llorar y de no pensar en nada. Ese día algo en mi murió, aún sigo buscando qué. Sé que pudimos dar más, creo que todos lo sabemos, pero simplemente no fue nuestro día. Perdí muchas cosas este año por la selección pero no me arrepiento de ni una sola y volvería a hacerlo por este grupo y por mi país”, se lee en el inicio de la publicación del mediocampista.

Renato Tapia aseguró que será complicado reponerse luego de esta derrota, pero no imposible. Del mismo modo, agradeció a todas las personas que lo apoyaron en este duro momento y aprovechó para dirigirse a los hinchas que viajaron a Catar para alentar al combinado nacional.

“Será muy difícil sobreponerme a esta situación pero lo tengo que hacer por mi bien y por los que me rodean, que tanto apoyo me brindaron durante todo este tiempo. Agradecer a todas las personas que fueron a Qatar, desde chico juré que iba a representar a mi país en el extranjero e inculcar a otras personas a que se sientan orgullosos de ser peruanos. HOY puedo decir que pude ayudar a que eso pase. Ser peruano no tiene precio, ser peruano es ser distinto, ser peruano es que a pesar de todas las circunstancias siempre estamos juntos, unidos. Juro que volveremos, sé que volveremos…”, añadió.





