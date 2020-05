Los jugadores de la Selección Peruana tienen un nuevo reto viral en Instagram. Se trata de publicar qué artículos básicos llevan en la cartera de mano para salir a la calle o a sus entrenamientos. Jefferson Farfán fue el primero en publicar sus ‘esenciales’ y retando a André Carrillo.

La ‘Culebra’ aceptó el desafío e invitó a otros compañeros como Yoshimar Yotun, Sergio Peña y Luis Advíncula, quienes aceptaron el nuevo reto viral. En las fotos te puedes enterar de sus artículos favoritos como perfumes, joyas, entre otros. ¿Quieres verlo? Mira la galería que acompaña esta nota.

¿Cuándo vuelve la Selección Peruana?

La Selección Peruana volvería a la competencia en el mes de setiembre cuando se inicien los partidos por las Eliminatorias. “El calendario de Eliminatorias para el Mundial no es simple de cambiar ya que está coordinado con la FIFA. Por ahora, está planteado comenzar en septiembre como estaba pautado, pero no puedo decir si se va a jugar o no en esa fecha”, dijo hace unos días Gonzalo Belloso, director de desarrollo de la Conmebol

Ricardo Gareca está pidiendo que los entrenamientos y la Liga 1 se reactiven lo antes posible en el país. El entrenador de la Selección Peruana ya quiere iniciar los trabajos en la Videna, en principio con los jugadores del medio local.

El técnico señaló hace unos días que no tendría inconveniente en afrontar los primeros partidos con jugadores de la Liga 1 si no puede repatriar a los internacionales por en COVID-19.

"Si tenemos que jugar Eliminatorias con jugadores del torneo local, vamos a hacerlo, pero hay que estar preparados. No sé si esto pasará. Estoy anticipándome y creo que es necesario anticiparse a la jugada”, afirmó el entrenador.

