Bajas por lesión

Un nombre determinante que no pudo estar en la primera fecha doble ni tampoco para la segunda es Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano vuelve a ser parte de la lista de ausencias por lesión debido a que se encuentra recuperándose de la operación de tobillo derecho.

Ante esto, cabe recordar que Paolo Guerrero, quien ha sido su reemplazante natural y ‘9′ titular en el equipo, no entrenó con normalidad en los últimos días con LDU de Quito debido a una lesión muscular y, en el último encuentro, se quedó en el banquillo de suplentes y no sumó minutos. Si bien se conoce que el ‘Depredador’ no presenta un problema de gravedad y que sí está apto para la convocatoria, se espera que llegue con más minutos de competencia.

Otro de los nombres que preocupa es André Carrillo , ya que la ‘Culebra’ sufrió una lesión en el tendón de la corva que, según informó su club Al Qadisiya, requiere de una intervención quirúrgica. Por lo pronto, se conoce que el futbolista no estaría apto para esta segunda fecha doble debido a que su rehabilitación consta de un par de semanas y no llegaría a tiempo para los encuentros.

Asimismo, un nombre recurrente en las convocatorias de Juan Reynoso es el de Raúl Ruidíaz quien, si bien ha sido altamente cuestionado en su paso por la ‘blanquirroja’, cuenta con toda la confianza del estratega nacional. Sin embargo, la ‘Pulga’ es duda para esta segunda fecha debido a que sufrió una lesión en el isquiotibial y no viene entrenando junto a sus compañeros. De hecho, el futbolista no fue considerado para el último partido de Seattle Sounders y todo hace indicar que tampoco llegaría para las Eliminatorias.

Por otro lado, si bien el nombre de Alexander Callens ha encendido las alarmas en La Videna debido a que salió lesionado en su partido debut con AEK Atenas, se conoce que no es de gravedad y sí formaría parte de la lista de convocados por el ‘Cabezón’ Reynoso.

Dudas de la Liga 1:

Una de las dudas en torno a la próxima convocatoria de Reynoso es si volverá a dejar fuera de la lista a futbolistas que son habituales titulares pero que no se encontraban en su mejor momento físico y deportivo: Christian Cueva, Edison Flores y Carlos Zambrano . Si bien estos tres jugadores vienen teniendo continuidad en sus equipos del torneo local, siguen siendo una incógnita dentro de la lista del ‘Cabezón’ para la segunda fecha de Eliminatorias.

Por otro lado, si bien Bryan Reyna ya habrá vuelto a sumar minutos con Alianza Lima para la semana de la fecha FIFA, no llegará con mucho ritmo de competencia considerando que el extremo no suma minutos desde el último 26 de marzo. Hasta el momento, se planea que vuelva al campo de juego en la primera semana de octubre y también se suma a la lista de dudas del entrenador nacional.









