Justamente, derrotas como las que nos acaba de tocar de vivir marcan la personalidad de un grupo y sirven para corregir errores en una clasificatoria de largo aliento, sobre todo eso último. Juan Reynoso debe darse cuenta de qué camino seguir y qué cambiar de cara a los próximos dos partidos de octubre. Si bien el DT ya tendrá tiempo para ver qué decisiones no fueron las más acertadas, en esta fecha doble sí tuvo aciertos.

Los aciertos de Reynoso

Alternativa en la defensa

Aunque en sus inicios Renato Tapia fue central, la mayor parte de su carrera profesional la hizo como mediocampista. Ya sea en Países Bajos o en España, el ‘Cabezón’ ha jugado de ancla en la mitad, pero ante la carencia de centrales y en un escenario complicado, tener uno menos en Paraguay, Reynoso lo mandó atrás para ser dupla junto a Luis Abram. Una apuesta que terminó siendo acertada y se reconfirmó ante Brasil.

Tapia destacó como central en el segundo tiempo ante Paraguay y durante todo el partido ante la ‘Canarinha’. El ‘Capitán del Futuro’ sacó de todo por arriba en Ciudad del Este y estuvo atento en la marca y los cruces frente a Brasil. Más allá de que actuó en esa zona de emergencia, su presencia en la zaga puede estar más que justificada en octubre.

Su entrega no se negocia

Aldo Corzo no había sido llamado por Juan Reynoso durante los amistosos de este año y parecía que su ciclo en la selección había terminado; sin embargo, el ‘Ajedrecista’ lo citó para la fecha doble como suplente de Luis Advíncula. Y ante la expulsión de ‘Rayo’, le tocó entrar en Ciudad del Este y marcar a Ramón Sosa, quien minutos antes había provocado la roja del lateral de Boca Juniors. Pocos confiaban en él, pero con su entrega dejó en claro su importancia como defensor neto por la banda derecha.

El ‘Mazo’ terminó anulando a Sosa y ante Brasil cumplió su labor defensiva pegándose a Rodrygo, incomodándolo y haciendo lo mismo con Neymar. No será el defensa más rápido, ni el que se escapa por la banda, pero lo que Aldo Corzo le da al equipo es marca y entrega. Muchos lo habían olvidado, pero Reynoso ha vuelto a darle la confianza.

Oportunidad de titular

Pese a que Wilder Cartagena ya lleva varios años en la selección, pocas veces había tenido ese rol protagónico que tuvo en esta fecha doble con Juan Reynoso. Con Ricardo Gareca, era un suplente cumplidor, que entraba en los minutos finales; con el ‘Cabezón’ dejó de ser ‘actor de reparto’ para ser un protagonista más.

Ante Paraguay, entró tras el descanso y cumplió su función quitando balones. Lo hecho en Ciudad del Este le abrió las puertas a su primera titularidad en unas Eliminatorias, y Wilder Cartagena fue uno de los puntos altos. El mediocampista del Orlando City cumplió una labor aceptable hasta que fue cambiado por Jesús Castillo. Si el ‘Ajedrecista’ sigue contando con Tapia como defensa, ‘Carta’ tiene su lugar asegurado al lado de Yotún.

Más vigente que nunca

Cuando Reynoso llamó a Paolo Guerrero, las principales críticas sobre su convocatoria se sostenían en el hecho de que tenía 39 años y que no iba a poder aportarle lo que daba hace cuatro años. Si bien ya no tiene esa velocidad de Rusia 2018, la experiencia del capitán es única. A sus casi 40 abriles ha demostrado su vigencia y la necesidad de tenerlo en el equipo es vital, no solo como líder, sino por el respeto que infunde a los defensas rivales.

Ante Paraguay tuvo el gol del triunfo, pero su disparo dio en el palo. Antes de ello, no había tenido ninguna clara, pero en una sola jugada pudo haber cambiado el resultado final, esa experiencia ofrece Guerrero, su sola presencia evitó que Balbuena o Gómez se escaparan hacia nuestra área en los minutos finales en Ciudad del Este; mientras que ante Brasil, ganó varias pelotas divididas, controló de gran manera el balón y temporizó en varios pasajes del partido para darle ‘respiro’ al equipo.

Cuestión de tiempo

La gran revelación de esta fecha doble, aunque solo haya jugado un tiempo es la de Joao Grimaldo. Reynoso apostó por él tras el descanso ante Brasil, le dio la confianza y el rimense no desaprovechó la oportunidad. Si bien le costó unos minutos entrar en calor, una vez que se soltó, perdió el miedo y encaró a rivales como Renan Lodi y Marquinhos.

“Siempre nos quejamos del recambio, que tenemos jugadores que debutan en eliminatorias y no les quema el momento. A Joao le costó 5 minutos, pero luego sacó todo el barrio del Rímac. En el corto va a terminar jugando en equipos importantes”, declaró Reynoso sobre Grimaldo. No cabe duda que pensando en la fecha doble de octubre y a medida de que vaya agarrando mayor roce, el ‘Picante’ se adueñará de ese sector por la derecha.









