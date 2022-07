Este problema se podría acrecentar aún más después de la negativa del ‘Tigre’ de no renovar su contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Los números alcanzados por Agustín Lozano y la comitiva que se dio cita en Buenos Aires no llegaron a convencer al argentino, quien prefirió mirar otros rumbos, poniendo punto final a una relación de más de siete años, en la cual se vivieron los mejores logros de la ‘Sele’ durante las últimas tres décadas.

La preocupación impera teniendo en cuenta que el mandamás de la FPF señaló hace algunos días que no tenía ‘Plan B’ en caso Ricardo Gareca decida no continuar. Contratar un nuevo entrenador será un largo proceso de evaluaciones y negociaciones. Mientras ocurre esto, son varios los eventos que giran entorno a la ‘Blanquirroja’. Sin un comando técnico al mando se dejará se seguir de cerca a muchos jugadores que podrían sumarse para el siguiente proceso clasificatorio.

Melgar y el sueño internacional

En las últimas dos semanas, FBC Melgar enfrentó a Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Siendo superior de visita y local, el ‘León del Sur’ consiguió una clasificación histórica. Uno de los puntos más destacables fue la ratificación del excelente nivel de varias jóvenes figuras que hace tiempo viendo dando mucho que hablar: Luis Iberico, Paolo Reyna, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier y Walter Tandazo.

De ese grupo, solo Iberico fue llamado a la Selección Peruana. El habilidoso extremo debutó en las Eliminatorias Qatar 2022 y formó parte de la delegación que disputó la Copa América Brasil el 2021. Su última aparición ocurrió ante Panamá y Jamaica. Ante este última combinado marcó su primer gol con la selección absoluta.

Todo hace indicar que los otros tres futbolistas formarían parte del universo que manejaba Ricardo Gareca, pero que por un tema de tiempos no llegaron hasta la Videna. La oportunidad de mostrarse se caía de madura una vez terminen las clasificatorias. Más aún después del gran nivel que mostraron en los últimos juegos del torneo continental. No obstante, no hubo un entrenador ni colaboradores que puedan observar estos rendimientos. No es muy común que un equipo peruano pelea estas instancias y es una oportunidad desperdiciada el no haber viajado hasta Cali o Arequipa.

La Liga 1 sigue en curso

Ya se juega el Torneo Clausura del campeonato peruano y no hay nadie que observe a los jugadores ya convocados o los que tienen perfil para ser recibir su primera citación. Era una actividad habitual entre Gareca y sus colaboradores. Se repartían para tener presencia en la mayoría de partidos de la jornada.

Esto ayudó a que el 32% de los citados al repechaje sean quienes militen en la Liga 1 2022. Destacándose dos grandes grupos. Aquellos que hace mucho ya tienen ganada su convocatoria, pero que tuvieron que mantener ciertos estándares para seguir siendo considerados como: José Carvallo, Aldo Corzo, Christian Ramos, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzáles.

Por otro lado se sitúan nombres que en las dos últimas temporadas se ganaron la oportunidad de vestir la bicolor por sus actuaciones en el plano local. Ángelo Campos y Jairo Concha tras su gran temporada en el campeonato del 2021 con Alianza Lima. También resalta Alex Valera desde su gran aparición con Deportivo Llacuabamba en 2020 y su racha de 21 goles con Universitario.

De donde echar mano

La Sub 20 es el paso previo para llegar a la Selección Peruana Absoluta. Son muchas las actuales figuras del equipo de todos que pasaron aquel y otros combinados juveniles. Por tal razón, su importancia es más que trascendente. Eso lo tenía claro Gareca. En más de una conferencia de prensa fue claro en afirmar que el principal objetivo de estos equipos era nutrir a su seleccionado, más no clasificar a Mundiales de su categoría.

Hoy están bajo el mando de Gustavo Roverano y acaban de finalizar el quinto microciclo. Se protagonizaron dos amistosos ante Chile, dejando como saldo un triunfo por lado. Fue la primera victoria de la era del estratega uruguayo-peruano. Se pudo ver en acción por primera vez a jugadores como Matías Lazo y Arón Sánchez.

También hay futbolistas que llegaron desde el exterior como Quembol Guadalupe (Orlando City), Catriel Cabellos (Racing Club) y Diego Otoya (San José Earthquakes). Habiéndose desarrollado ambos compromisos en la Videna no había razón para no estar presente. Esto no llegó a suceder porque la ‘Sele’ carece de una persona a cargo. Para hacer un paralelo, el DT de la ‘Rojita’, Patricio Ormazábal, mantiene comunicación constante con Eduardo Berizzo, seleccionador principal de la escuadra sureña.

