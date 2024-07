En un encuentro amistoso internacional, la Selección Peruana femenina enfrentó a El Salvador, donde la Blanquirroja perdió 3-0, sumando así su quinta derrota consecutiva. Anteriormente, en junio, perdieron dos partidos por 1-0 frente a Nicaragua, y otros dos por 2-1 y 5-1 ante El Salvador. Ante esta racha negativa, la presión nuevamente recae sobre el equipo, y la entrenadora Emily Lima salió al frente en conferencia de prensa precisando que su continuidad estaría en duda tras esta serie de resultados negativos. Lima considera que el objetivo de la FPF es lograr una evolución en el fútbol femenino y, de ser necesario, estaría dispuesta a dejar el cargo para que esto se pueda lograr.

Durante el partido en Santa Tecla, el equipo tuvo dificultades tanto en defensa como en la creación de oportunidades de gol, resultando en una goleada frente al equipo salvadoreño. Después del encuentro, las críticas hacia la entrenadora Emily Lima fueron inmediatas. Lima había asumido el cargo a principios del año anterior con la intención de liderar un nuevo proyecto y promover el desarrollo del fútbol femenino.

Emily Lima, entrenadora de la Selección Peruana femenina de fútbol, expresó su preocupación por los resultados negativos recientes en los partidos amistosos de la Bicolor. “Yo ahora visto la camiseta de Perú y para mí siempre será lo más importante en mi trabajo. Defender estos colores hasta la muerte. La idea es llegar a pelear. Perú se quedó en el último lugar la anterior Copa América, la idea es mejorar un poco más esta calificación. Estaría mintiendo si dijera que vamos a pelear por el repechaje o algo. El país aun no está listo para esto, pero creo que la Federación en el camino”, declaró.

La situación actual de la Selección Peruana femenina es crítica. Con Emily Lima como entrenadora, los resultados no fueron los esperados, ya que en 14 partidos el equipo sufrió 12 derrotas y solo logró dos victorias. A pesar del esfuerzo y la dedicación del equipo en los entrenamientos, el equipo no logra conectar con lo propuesto por Emily, que considera la posibilidad de dejar su cargo. “No sé si estaré en el camino, porque a veces cuando los resultados no aparecen, uno se pone a pensar si soy yo el problema o es por un tema de comprensión con las jugadoras para descifrar sus dificultades, por ello como entrenadora tengo que evaluar muchas cosas”, declaró.

Cuando tomó el mando de la Blanquirroja, su nombramiento llegó con muchas expectativas tras los buenos resultados anteriormente obtenidos con otros equipos y selecciones. La brasileña llegó con un liderazgo tremendo al asumir el control del equipo, logrando una mejora significativa en el plantel durante los primeros meses. Sin embargo, en la actualidad, se enfrenta a desafíos importantes, donde los resultados son cada vez más inconsistentes.

Por ahora, la entrenadora de 43 años evaluará los resultados alcanzados hasta ahora con el equipo. Además, expresó que durante su estancia en Perú, desarrolló un cariño por la FPF. En caso de que identifique que el problema reside en ella y su cuerpo técnico, estaría dispuesta a dimitir. “Si no lo hacemos, tenemos que identificar el problema y ahí estamos. Después de este partido vamos a hablar, reflexionar y tomar decisiones, porque no puedo hacer daño a una Federación a la que le tengo tanto cariño. Pero creo que vamos a lograr conseguir un puesto mejor que el de la última Copa América”, concluyó.

Si bien es cierto que estos partidos no tienen carácter oficial ni permiten clasificar a nada, sirven como preparación previa al inicio de la Copa América 2026. Este torneo otorga tres cupos directos y dos para el repechaje, con miras al Mundial 2027 que se disputará en Brasil, un objetivo que la FPF busca alcanzar. En los últimos años, la autoridades peruanas trabajan para que el fútbol femenino tenga un desarrollo positivo; sin embargo, esto es muy lejano.





Emily Lima y su CV en el fútbol

Inició su carrera como futbolista jugando para clubes como Sao Paulo y Napoli. Tras retirarse, continuó su formación en España, donde se especializó en el desarrollo de proyectos de fútbol femenino en su Brasil natal. Posteriormente, pasó a ser asistente técnica y más tarde entrenadora. En su trayectoria, destacan sus roles como entrenadora de los equipos femeninos de Sao Paulo y Santos. Con este último club, alcanzó el subcampeonato en la Copa Libertadores Femenina, un logro significativo en su carrera ligada al fútbol.

En el ámbito de las selecciones nacionales, comenzó su carrera trabajando en las categorías juveniles sub-15 y sub-17 de la selección brasileña. Su experiencia en el desarrollo y formación de jóvenes talentos le proporcionó una base sólida antes de ascender en 2016 al puesto de directora técnica de la selección absoluta de Brasil. Este ascenso significó un paso importante en su carrera, permitiéndole consolidar su experiencia a nivel internacional y enfrentarse a la alta competencia en el fútbol femenino global. En 2019, decidió ampliar aún más sus horizontes al aceptar el desafío de dirigir la selección nacional de Ecuador, contribuyendo con su conocimiento y habilidades técnicas al desarrollo del fútbol femenino en otro país sudamericano.

A partir de 2023, Emily Lima tomó las riendas como seleccionadora de la Selección Peruana femenina. Durante su gestión, ha experimentado altibajos en el rendimiento del equipo. Si bien ha tenido momentos destacados, como la preparación para la Copa América 2026, también ha enfrentado desafíos significativos, especialmente en los últimos meses, cuando el equipo ha enfrentado dificultades considerables en el terreno de juego y en los resultados obtenidos.

Emily Lima es directora técnica de la Selección Peruana desde mayo del 2023. (Foto: GEC)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR