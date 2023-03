El equipo portugués recibió el pasado fin de semana la carta de reserva por Percy Liza para jugar los amistosos de marzo; en ese sentido, el delantero será considerado por Reynoso, que ya lo convocó en los duelos de noviembre pasado ante Paraguay y Bolivia. En aquella ocasión, Liza ingresó por Alex Valera y jugó 44 minutos frente a los ‘altiplánicos’. Si bien no pudo marcar goles, esta nueva convocatoria puede ser diferente, ya que lo agarra con mayor rodaje, continuidad y mejor presente.

Jugador Año Equipo Partidos jugados Minutos jugados Goles Percy Liza 2023 Marítimo (Portugal) 6 242 1

Si echamos un vistazo a sus números, Liza ha tenido la oportunidad de mostrarse más en su equipo. De los seis partidos que disputó este año, dos de ellos fueron como titular . También registra un gol (ante Santa Clara) y ha sumado 242 minutos en el 2023. Es más, es su primera temporada en el fútbol portugués y depende de sí mismo para cambiar de aires en un futuro cercano. Asimismo, lo que le da la selección es la opción de tener mayor exposición y Reynoso apunta a eso. El entrenador considera que es momento de que Liza pueda ser pieza importante de su equipo en el largo plazo, sobre todo cuando las Eliminatorias duran casi tres años (hasta el Mundial 2026).

¿Quiénes sí y quiénes no estarán en la lista de Reynoso?

A diferencia de la última convocatoria del técnico de la bicolor en noviembre pasado, esta vez sí podrá contar con los ‘extranjeros’ en el equipo. En aquella ocasión, al no tratarse de una fecha FIFA, los clubes no estaban obligados a ceder a sus jugadores; pero ahora sí y el DT es consciente de esa situación. Por eso, esta convocatoria marca el retorno de futbolistas de peso como Renato Tapia, André Carrillo y Gianluca Lapadula, quien es el que llega en mejor momento que el resto. ‘Lapagol’ ha jugado 8 partidos este año y registra 4 goles en Cagliari, nada mal para el delantero de 33 años.

Básicamente, la nómina de Reynoso incluye a la columna vertebral del equipo. Pedro Gallese, Luis Advíncula, Alexander Callens, Marcos López, Christofer Gonzales, entre otros más, también figuran en ella, lo que supone una cosa para el DT: construye su universo de jugadores a partir de los más experimentados. A ellos se suman elementos como Piero Quispe y Jairo Concha, que ya saben lo que es formar parte del proceso Reynoso y están ansiosos por sumar más minutos en los amistosos.

Sin embargo, la otra cara de la moneda la representan aquellos que no serán considerados en esta ocasión. Santiago Ormeño y Alejandro Duarte no formarán parte de la convocatoria debido a que sufrieron una lesión durante el año y están en plena recuperación. Yoshimar Yotún también está sentido y no viajó con Sporting Cristal para el duelo ante Huracán por Copa Libertadores, aunque todavía no está del todo descartado.

Quien sí lo tiene complicado es Christian Cueva, reciente incorporación de Alianza Lima y que no juega un partido oficial desde diciembre del año pasado. La falta de competencia de ‘Aladino’ lo aleja de los amistosos, ya que Reynoso siempre ha pregonado que prefiere a jugadores que tengan continuidad. Y el otro caso es Paolo Guerrero, quien tampoco sería considerado a pesar de que viene sumando minutos con Racing en el fútbol argentino. El ‘Depredador’ ha jugado 5 partidos este año y anotó un gol; sin embargo, sus cifras no le alcanzan para tener una oportunidad. El DT de la bicolor mira al largo plazo y un jugador de 39 años no calza en ese panorama.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR