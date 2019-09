“Nos encantaría tener a Gareca”, ironizó Maradona en su debut en Argentina

Con el rostro desencajado y con pocos argumentos para justificar su debut con derrota en Gimnasia de La Plata ante Racing por la liga argentina, Diego Maradona mencionó a Ricardo Gareca , técnico de la Selección Peruana , en plena conferencia de prensa. ¿Qué pasó exactamente?

Sucede que Diego Armando Maradona fue consultado sobre los refuerzos en el plantel de Gimnasia de La Plata. Y claro, él no dudó en ironizar con la carencia y difícil situación que vive el club.

"No sabemos todavía. Estamos viendo que podemos hacer. Nos encantaría tener a Gareca o Van Basten pero no podemos. No nos da el cuero. De todas maneras haremos el uso del cupo (para fichajes)", afirmó Diego Maradona.

Es preciso destacar que Diego Maradona tiene una buena relación con el técnico de la Selección Peruana. Ambos se reencontraron en el sorteo que realizó la FIFA para el sorteo de los grupos con miras al Mundial Rusia 2018. Inclusive, se sacaron una fotografía.

Posteriormente, Maradona mostró su apoyo para que Ricardo Gareca se convierta en el próximo técnico de Argentina, pero el ‘Tigre’ se quedó con la Selección Peruana.

Ángel Comizzo en conferencia de prensa. (Prensa 'U')

► Reencuentro soñado: los jugadores que Barreto tuvo en las canteras de Cristal y ahora dirige en el primer equipo

► Claudio Vivas sobre Manuel Barreto: "No fue ético. Solo me queda tragar veneno" [AUDIO]

► El motivo principal por el que Claudio Vivas fue "despedido" de Sporting Cristal

► Alfonso García Miró respondió a las críticas de Claudio Vivas [AUDIO]

► ¿Dónde están los técnicos campeones de los últimos años?