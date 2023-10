¿De dónde viene el nexo familiar con Perú?

Yo nací en Toledo, España, y tengo este acercamiento con Perú por mi padre que es peruano, mi madre es española. Mi padre tiene a toda su familia aquí y son de Lima, aunque no sé específicamente el barrio.

¿Es tu primera vez aquí?

No, vine a Perú de pequeño cuando tenía dos años. Pero sí diría que es como mi primera vez, porque no me acuerdo mucho de cuando vine, estaba muy chiquito.

¿Igual has tenido cercanía con el Perú de alguna forma?

Sí, aquí tengo a mis tíos, a mis primos por parte de padre y ese ha sido mi acercamiento, hemos tenido comunicación estos años pero no me había tocado venir.

¿Cómo fue tu formación profesional?

Fui al Atlético de Madrid cuando tenía 11 años. Me quedé y pasé ahí seis años. El ‘Atleti’ me ha enseñado mucho a ser competitivo, a ser más fuerte a nivel físico. Esos años aprendí mucho también la identidad que tiene el equipo como un grande de España. Luego pasé al Real Valladolid donde estoy hasta ahora.

¿En qué lugar de la cancha estás más cómodo?

He jugado de varias posiciones. Mediocentro, volante ofensivo y extremo . Este año estoy en extremo izquierdo, puedo jugar por dentro y fuera, pero me siento más cómodo por fuera a la izquierda o derecha porque soy ambidiestro.

¿Cómo te enteraste de que ibas a ser convocado?

Fue dos semanas antes de que saliera la convocatoria. Ellos se contactaron con mis padres. Uno de la FPF llamó a mi madre y ella me lo contó en el momento, recuerdo que me llamó y me lo dijo. Yo no me lo esperaba, me puse muy contento cuando recibí la noticia y vine con muchas ganas.

¿Cómo te sientes ahora?

Tenía muchas ganas de estar aquí. Estuve muy contento cuando llegué y todos me han tratado muy bien. El entrenador, el cuerpo técnico y todos mis compañeros. La convivencia es buena y estoy aprendiendo mucho.

¿Qué te ha pedido ‘Chemo’?

Me ha dicho que disfrute la experiencia. Yo estoy muy agradecido con él por haberme dado esta oportunidad y probarme en la selección. Me ha venido probando de extremo por derecha, pero yo en mi club juego de extremo por izquierda.

¿Te hace ilusión llegar a la selección mayor?

Sí y sé que con esfuerzo lo puedo conseguir. Quiero seguir adelante con la selección peruana, me hace ilusión vestir la blanquirroja alguna vez. Por ahora me llamaron para probarme y espero quedarme para disputar el Preolímpico.

¿Cómo ves el fútbol peruano a diferencia del español?

Es bastante diferente. Cambia el estilo de juego, diría que es más intenso y de choque.

¿Has escuchado hablar del ‘chocolate’ peruano?

El término nunca lo había escuchado. Pero creo que me puedo adaptar bastante bien a ese fútbol de ‘chocolate’. Mi característica más propia es el regate.

Enrique Peña en sus primeros años vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. (Foto: Agencias)

¿Tienes algún ídolo?

Neymar. Siempre lo he seguido mucho a él por su juego.

¿Y en Perú has seguido a algún jugador?

Al que continúa ahora, al capitán Paolo Guerrero. Lo he visto mucho y creo que es un gran futbolista.

¿Qué te dice tu familia sobre la convocatoria?

Mi padre está muy contento desde que le conté. Mi madre también y ambos me piden que aproveche mucho esta oportunidad.

¿Te genera algún cuestionamiento sentirte español y jugar por Perú?

No, yo creo que tengo que ir con el equipo que confíe en mí. La selección peruana lo ha hecho y yo debo aprovechar eso. También me llama la atención conocer más de Perú y toda su gente.

¿Hincha de algún equipo?

Pese a formarme en el Atlético de Madrid, yo soy del Barcelona desde chiquitito. Pero ahora que estoy en Valladolid siento los colores de ese club, estoy con ellos.

¿En Perú simpatizas por alguno?

La verdad es que no he escuchado de ningún equipo en particular ni simpatizo con alguno.

¿Algo que te llame la atención de Lima?

El tráfico (risas). La comida también es muy distinta aquí, cambia mucho para bien. En España no solía comer mucha comida peruana. De momento no he podido probar mucho, solo voy del hotel al entrenamiento y estamos con dieta. No me ha dado tiempo de conocer mucho. Si tengo algún rato libre, intentaré salir y conocer más.

