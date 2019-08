Los equipos que intentaron fichar a Ricardo Gareca en los últimos años [FOTOS]

En los últimos días, Ricardo Gareca atendió a la prensa internacional, luego de hacer posible que la Selección Peruana juegue la final de la Copa América. El técnico de la ‘bicolor’ se soltó con varios medios y hasta se atrevió a revelar los clubes que intentaron ficharlo en los últimos años.

Antes de su llegada a la Selección Peruana, Gareca tuvo acercamientos con la Universidad de Chile y con Celta de Vigo de España. Pero las operaciones no prosperaron.

"Hubo un interés real de Universidad de Chile. Me habló muy bien de la U Manuel Pellegrini. Una de las visitas que hice en Europa, fue en Manchester City. Me dio la posibilidad de un acercamiento y nos trataron maravillosamente bien. El 'Ingeniero' me había hablado muy bien de cómo es como club la U. Yo tuve una reunión con ellos y fue algo muy real. Pero más adelante hubo una confusión porque también yo tuve una reunión con gente de España en Chile, con el Celta de Vigo que me citaron en Chile, y me estaban esperando los medios chilenos creyendo que iba a arreglar con algún equipo", le contó a Radio ADN.

Posteriormente, Ricardo Gareca llegó a la Selección Peruana, en donde realizó una gran campaña a nivel de Copa América y Eliminatorias. En ese contexto, el ‘Tigre’ fue pretendido por más de una selección.

Inclusive, Boca Juniors confirmó el interés por fichar a Ricardo Gareca, post Mundial. Y claro, fiel a su estilo, el técnico de la ‘bicolor’ puso paños fríos a la situación y reafirmó su compromiso con la ‘bicolor’.

Foto/video: América TV

► Farfán y Guerrero: Gareca se deshace en elogios por la dupla que quiere retirarse en Alianza Lima

► Ricardo Gareca nominado al premio FIFA The Best: ¿cómo votar por el técnico de la Selección Peruana?

► ¡Es la hora de reír! los divertidos memes siguen dando la hora en los Juegos Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]

► Steffani Otiniano marcó el primer gol de la Selección Femenina en los Juegos Panamericanos Lima 2019 [VIDEO]