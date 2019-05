¿Qué le falta a Andy Polar para ser considerado en la Selección Peruana?

En 2017, Andy Polar entrenaba invitado con Melgar. Era la pretemporada y Juan Reynoso, DT del ‘Dominó’, lo miraba atentamente. En poco tiempo demostró sus condiciones y el club arequipeño le ofreció un contrato por dos años. Todo estaba acordado, pero entonces Andy desapareció. ¿Qué pasó?

Melgar estaba interesado en el joven talento de 19 años. Tenía un plan para que juegue en su reserva y, poco a poco, tuviera minutos en el primer equipo. Pero Polar, argumentando temas familiares, prefirió volver a Binacional , equipo que había defendido el año anterior y en el que ganaba más dinero. Además, el trato inicial había sido por un año, pero el club arequipeño lo quería por dos. Ese 2017, logra el ascenso con el equipo puneño.

En 2018 jugó en Primera División con Binacional. Su 1.65 m. de estatura y su juego pícaro lo volvían desequilibrante para cualquier defensa. Se ganó un lugar en su equipo, con el que jugó 42 partidos esa temporada y anotó seis goles. Este año, siguió en el 'Bi' y sigue destacando. Eso ha captado la atención de varios clubes y también de la Videna.

El volante lleva cuatro goles esta temporada. (Video: Gol Perú)

Si bien no fue incluido en la lista preliminar de 40 para la Copa América , eso no quiere decir que Ricardo Gareca no haya pensado en él. Por algo Nolberto Solano, miembro del comando técnico del ‘Tigre’, lo ha considerado en la lista de convocados para los microciclos para los Panamericanos 2019: porque quiere verlo de cerca. En todo caso, ¿qué le falta a Andy Polar para ser llamado a la selección mayor?

Lo primero que salta a la vista, obvio, es su físico. Su 1.65 m de estatura y su contextura delgada lo convierten en un jugador muy frágil para la exigencia internacional. Seguramente Ricardo Gareca ha tenido eso en cuenta al momento de elaborar su lista. Sin embargo, está a tiempo de corregir e intentar ganar masa muscular (alimentación, vitaminas). Eso puede jugar a su favor.

"El profesor Solano me ha pedido que haga en la selección lo mismo que hago en Binacional", dijo Polar en la Videna. (Video: Gol Perú)

Algo que también le juega en contra es que no hecho un trabajo adecuado en su formación. Andy Polar es del distrito de Paucarpata, Arequipa, y desde pequeño se dedicó a jugar fútbol. Así, llegó a la Copa Perú de adolescente y ahora juega en Primera. Nolberto Solano lo observará y seguramente evaluará si sus condiciones le bastan para llegar al roce internacional que implica representar a la selección.

Y hablando del plano internacional, esa es otra deuda de Andy. Si bien viene destacando en el torneo local, no pudo ratificar ese rendimiento en la Copa Sudamericana, la única prueba con nivel de exigencia internacional que ha afrontado el volante en su carrera. Ante Independiente, tanto en Argentina como en Arequipa, Polar intentó mostrar su juego, pero alcanzó para trascender. Eso sí, cabe decir que todo el equipo de Binacional tuvo una actuación opaca, no solo él.

Polar fue titular en ambos partidos de la Sudamericana. (Foto: EFE) Polar fue titular en ambos partidos de la Sudamericana. (Foto: EFE) EFE

Polar ha jugado 12 partidos en la Liga 1, ha anotado cuatro goles y ha dado cuatro asistencias. No son malos números para un volante creativo, pero sí resulta curioso que todos sus tantos y pases gol hayan sido en la altura de Juliaca. En 2018, anotó seis goles en el año y cinco fueron en altura (Moquegua, Arequipa, Áncash). Su único gol en una ciudad sin altura fue el año pasado a Comerciantes Unidos, en Trujillo. Ese rendimiento lo tiene que demostrar también en el llano, para no encasillarse como solo un ‘jugador de altura’ y, de hecho, ‘Ñol’ Solano lo ha estado midiendo en la Videna. La próxima semana Binacional enfrentará a Alianza Lima y seguro muchos querrán ver lo que puede hacer.

A Andy lo vienen siguiendo varios clubes, entre ellos algunos de la capital, y aunque aún no hay nada concreto aún, llegar a un ‘grande’ de hecho le daría mayor ‘vitrina’. Ya existen casos, como el de Miguel Trauco, en el que estar en un club limeño incrementaron sus chances de ser llamado. Eso será algo que el volante tendrá que evaluar si aspira a llegar a la Selección Peruana.

El volante ha despertado interés en varios clubes limeños. Lleva cuatro goles y cuatro asistencia en la Liga 1. (Video: Gol Perú)

“No creo que Andy se ‘pierda’. Es un chico bastante sensato, cuerdo, que entiende y escucha. Creo que ha estado bien orientado. Lo veo con un horizonte amplio, pero va a depender de él. Es seleccionable”, le dijo Javier Arce, técnico de Binalcional, a Depor hace unos días. Andy Polar se viene ganando un nombre en el fútbol peruano y de él dependerá seguir haciéndose un espacio. Condiciones le sobran.

► Beto Da Silva: "Si me toca regresar a Sporting Cristal seré muy feliz"



► Atención, Gareca: Bolivia presentó lista preliminar pensando en la Copa América

​

► Gabriel Costa fue convocado a la Selección Peruana y Mario Salas lo defiende de las críticas en Chile



► Las condiciones que tendría que aceptar Pablo Bengoechea para ser DT de Alianza Lima