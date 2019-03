“No somos favoritos ante Paraguay”, afirmó Edison Flores [VIDEO]

Pese a que la Selección Peruana no conoce de derrotas ante Paraguay desde hace cinco años y además será nuevamente local en Estados Unidos, Edison Flores afirmó que la ‘bicolor’ no es favorita para llevarse el triunfo ante la escuadra que dirige Eduardo Berizzo. Claro, el ‘Orejas’ le puso paños fríos a la euforia del hincha.

“No somos favoritos. Tenemos un gran equipo. Y se tiene que reflejar en el campo. Solo hay que ganar el partido, para subir las estadísticas y nuestro ánimo”, afirmó Edison Flores tras culminar un nuevo entrenamiento con la Selección Peruana.

Es preciso señalar que, hasta el momento, se han vendido más de 20 mil entradas para el choque entre Perú vs. Paraguay, el cual se jugará en el estadio Red Bull Arena (Nueva Jersey).

“Siento felicidad por los hinchas que quieren ver más de cerca a la Selección. Es una gran oportunidad para nosotros y ellos también”, agregó Edison Flores, quien también afirmó que atraviesa por un excelente momento futbolístico.

“Estoy bien. He jugado varios partidos en la Liga. Me encuentro bien y reencontrarme con mis compañeros, que tienen buen pie, se me hace más fácil todo”, concluyó.

Renato Tapia habló en la previa del amistoso ante Paraguay. (Video: José Luis Saldaña)

