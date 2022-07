Mientras otros países siguen dando pasos importantes a nivel continental, la ‘Blanquirroja’ acaba de registrar su peor participación en las nueve ediciones de la Copa América que se han disputado hasta el momento. Eso no es todo, el combinado patrio no ha pasado de la novena ubicación desde hace 16 años.

Edición Puesto ocupado Argentina 2006 9° Ecuador 2010 9° Ecuador 2014 9° Chile 2018 9° Colombia 2022 10°

A raíz de la fatídica participación del elenco nacional, Depor conversó con dos especialistas peruanas y buscó conocer cómo es que se maneja el fútbol femenino en otros países del continente. Para ello dialogó con periodistas de Colombia, Paraguay, Venezuela y Chile.

Todavía no alcanza

Para Mariafe Serra, cofundadora de la agencia de representación Talenta, lo ocurrido con la bicolor en tierras colombianas era algo previsible, dada la poca preparación que tuvieron nuestras seleccionadas. Enfatizó que hace un par de años las cosas en el fútbol femenino peruano empezaron a cambiar, aunque todavía estamos muy lejos de nuestro rivales.

“Lamentablemente era un resultado esperado. Sería injusto decir que no se está avanzando. Se han dado algunos cambios desde el 2019, pero no es suficiente. Los países vecinos empezaron hace muchos años atrás. Si queremos comenzar a emparejarnos tenemos que tomar medidas más drásticas. No se invierte lo suficiente. No es cuestión de que no haya dinero. Creo que hay la capacidad de conseguir los patrocinadores. Simplemente tiene que haber voluntad, trabajo y personas capactidadas. Hay muchos huecos por llenar”, explicó.

“Se necesitan muchas mejoras estructurales. Tenemos que entender que el fútbol femenino es diferente al masculino. Las chicas tienen una condición física distinta, viven otras realidades en cuanto a lo económico y laboral. En base a esto se debe planetar un trabajo profesional e integral”, acotó.

El Gobierno sumó su grano de arena

Colombia terminó la primera fase de la Copa América 2022 sin haber perdido un solo partido. Las anfitrionas del certamen son serias candidatas para clasificar a la siguiente Copa del Mundo, algo que ya lograron ganar este año con sus categorías Sub 17 y Sub 20. Pilar Velásquez de Revista Semana contó que si bien el estado de su país resulta una pieza importante en la estructuración del fútbol ‘cafetero’, aún no alcanza para dejar el amateurismo. Afirmó que los buenos resultados son en gran parte gracias a la calidad de sus jugadores, las cuales militan en 35 ligas fuera de sus fronteras.

“Se ha hecho una gran inversión. Por parte del Ministerio del Deporte se viene aportando más de 220 mil dólares por año para el fútbol femenino. Asimismo, la empresa privada y los algunos clubes también se comprometieron en remar hacia solo un lado. Aún falta mucho. Pese a que somos sede de la Copa América y tenemos grandes resultados, para este año aún no se habla de un torneo profesional”, señaló.

Trabajo de años

El posicionamiento femenil dentro de la ‘Roja’ ha sobrepasado cualquier especulación. Hoy en día es muy común ver publicidades del seleccionado sureño, teniendo como protagonistas a hombres y mujeres. Esto se debe a la gran lucha que se vive hace bastante tiempo en la ANFP para que su combinado patrio sea la piedra angular del desarrollo.

“Hace seis años la federación se puso como objetivo potenciar y fortalecer el fútbol femenino. Se creo un plan de desarrollo teniendo como principal referente a la selección. Se mejoraron las condiciones de trabajo, tanto logísticas como de infraestructura. Incrementaron los recursos económicos. Las jugadores empezaron a ser tratados como una selección adulta. Hasta antes eran vistas como un equipo juvenil. Después de Brasil somos el único país de Sudamérica que cuenta con un torneo que dura doce meses”, explica el corresponsal de En Cancha, Antonio Loma.

Pensando en grande

Una de las grandes sorpresas de la Copa América es sin lugar a dudas Paraguay. Las guaraníes están muy cerca de conseguir su primera clasificación a un Mundial. Una gesta histórica que no sería producto de la casualidad, según explica Daniel Mirada de Diario Extra.

“Han cambiado mucho las cosas en los últimos cinco años. Se juega en canchas de primera división, se transmiten por TV los partidos y, lo más importante, hay un plan en marcha de profesionalización. Este año tiene que haber un mínimo de seis jugadoras contratadas por equipo. Este vínculo bajo la ley del salario mínimo. Por otro lado, la federación está invirtiendo mucho dinero. Para el próximo año se tiene previsto tener listo el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del fútbol femenino. Esto solo lo deben tener dos países en el continente”, comentó.

Cuestión de historia

A diferencia del masculino, Venezuela se trepó en el tren del fútbol femenino a la par que se inició en Conmebol hace más de tres décadas. Este legado permite aún que su seleccionado pueda seguir peleando afuera, aunque el apoyo económico de la federación y la mayoría de clubes sea casi nulo.

“La ‘Vinotinto’ fue uno de los tres participantes en el primer Campeonato Sudamericano (Copa América) realizado en 1991. Ya para 2004 se creó la Liga Nacional Femenina. Lo que vino después fue tener un Centro de Alto Rendimiento, el primer en todo Sudamérica, Todo esto trajo consigo una serie de éxitos a nivel internacional, tanto a nivel de clubes y de selección”, sostiene el comentarista de la Liga Futve Luis Vílchez





