El sueño dorado. La Selección Peruana Femenina de Futsal está muy cerca de tener a una representante en Lazio, de Italia. Astrid Ramírez podría sumarse al reconocido club europeo y cumplir una de las metas que se propuso.

"La propuesta que me ha llegado del club italiano es muy importante. La oportunidad es de oro. Acá, el fútbol y futsal no son profesionales. Lo que quiero es serlo y destacarme como una de las mejores. Además, me darán estudios", señaló la a Depor.

Sin embargo, la jugadora de la Selección Peruana Femenina de Futsal tendría un solo obbstáculo; el económico, pues resulta que para viajar le piden visa de estudiante, para lo cual necesita cubrir una garantía de 8 mil Euros.

"Mi fecha limite era hoy, pero gracias a Dios todavía se retraso una documentación y ello me da chances hasta el lunes para poder conseguir los 2 mil soles que me faltan para terminar de juntar todo el monto", finalizó Astrid.

La deportista nacional, nacida en Chiclayo, está segura de que la gente se sumará al apoyo y que conseguirá viajar en los próximos días para sumarse a su nuevo club. Además, tiene proyectado fundar una ONG para darle mayor ayuda al fútbol femenino en nuestro país.

Si quieres brindarle tu apoyo, puedes hacerlo a su cuenta en el Banco de la Nación: 04239016826 o a la del BCP: 19131880126046 a nombre de Astrid Susana Ramírez Paz.

