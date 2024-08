“Paolo Guerrero sigue siendo un competitivo de aquellos. Es un ejemplo para todos los jugadores. Yo lo que veo es que está en plena vigencia. No va a poder ninguna crítica más allá de lo que yo piense. Me importa un huevo lo que piensen, si está bien lo voy a convocar sí o sí”. Estas fueron las palabras que Jorge Fossati dedicó a todos los que criticaron al ‘Depredador’ por ser convocado a la reciente Copa América de Estados Unidos. El entrenador de la Selección Peruana no se mordió la lengua a la hora de defender su decisión de llevar al certamen de Conmebol a un delantero de 40 años y con poca regularidad en su club, la Universidad César Vallejo.

Sin embargo, el respaldo de Fossati no ha estado exento de polémica. Las críticas no solo se centraron en Guerrero, también en las formas que utilizó para aplacar los comentarios. Ante esto, el DT uruguayo hizo un mea culpa, reconociendo que algunas de sus expresiones pudieron haber sido malinterpretadas o recibidas de manera negativa por el público y la prensa.

“Si critican a Paolo, obviamente que saben los que lo hacen, los que lo hacen sin respeto estoy hablando, que siempre los he diferenciado, rs con aquellos que faltan el respeto y a mí me duele que le falten el respeto a un histórico viviente y vigente del fútbol peruano”, empezó diciendo Jorge Fossati en entrevista con Movistar Deportes.

Fossati no ha ocultado su estilo franco y directo, característico del lenguaje futbolístico uruguayo. “Esa frase, que en Uruguay es muy usada, en mi léxico es muy usada. A ustedes les puede caer mal, aunque de verdad, si hay un país en América que use más el huevo, el huevón, el huevada y no hagas huevada y haces huevadas pero no seas huevón, es acá (Perú)”, explicó el entrenador.

Jorge Fossati llegó a la Selección Peruana tras la salida de Juan Reynoso.

El caso de Christian Cueva





Por otro lado, Fossati se refirió a la actualidad del jugador y unas imágenes donde se le ve fumando. “Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y ande así. En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección”, contó al respecto.

El entrenador de la Blanquirroja indicó que, aunque Cueva actualmente no tiene ninguna competencia de fútbol cercana, estas actitudes no son propias de un profesional que busca estar en la Selección Peruana. “No, no está bien. Y menos en el caso de Christian que, como te digo, me da bronca que dé lugar para que hablen. A mí, me jode*** y mucho si está a dos o tres días de jugar con su equipo y anda de jod* (fiesta). No me preocuparía, sino le cortaría la cabeza (no estaría más con la Selección Peruana). Chau y punto”.





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?





Por otro lado, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Dicho partido se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y tendría que jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima.





Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

Selección Peruana volverá a jugar Eliminatorias 2026 en septiembre próximo. (Foto: Getty Images)

