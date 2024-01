La Selección Peruana se prepara para lo que será su participación en la próxima edición de la Copa América, siendo la FPF la encargada de dar a conocer que Nicaragua y República Dominicana serán los rivales del cuadro incaico, lo que ocasionó ciertos cuestionamientos por el nivel de los oponentes, los mismos que fueron respondidos por Franco Navarro Mandayo, quien explicó las razones para la elección de los próximos oponentes nacionales.

“Después de algunas conversaciones hemos optado por tener partidos que se asemejen más a lo que va a ser la Copa América, ya habrá momento de enfrentar a otro tipo de rivales pero ahora el requerimiento era otro”, sostuvo el gerente de selecciones en diálogo con Radio Ovación.

Es necesario mencionar que el Estadio Nacional podría no estar habilitado para los duelos amistosos de la Selección Peruana, ya que se llevará a cabo un concierto muy cerca a la fecha de los duelos de preparación, por lo que se evalúa llevar a ‘La Bicolor’ al estadio Monumental o al Alejandro Villanueva.

“Estamos buscando alternativas (escenarios). No quiero meterme en áreas que no me corresponden, pero imagino que eso (precio de los boletos) va a ser analizado por el área de marketing de la FPF y, seguramente, las entradas sean accesibles para el público”, declaró el directivo nacional.

Por otro lado, Franco Navarro Mandayo confirmó que Jorge Fossati tiene visitas programadas a los ‘europeos’ en la agenda de la Selección Peruana, pero que esta no se realizará en los próximos días debido a que el estratega uruguayo priorizará el inicio del campeonato local para ir evaluando jugadores que podrían conformar el plantel bicolor.

“El profesor (Jorge Fossati) tiene previsto ir a ver jugadores (que militan en el fútbol del exterior). Ahora, por ahí no es el momento, porque está enfocado en que arranca la Liga 1 y los tiempos a marzo son cortos. Seguramente, después de la fecha FIFA de marzo se puedan dar esos viajes”, añadió.

¿Cuándo jugará Perú con Nicaragua y República Dominicana?

Según la información brindada por el máximo ente rector del balompié nacional, el primer encuentro (ante Nicaragua) se llevará a cabo el viernes 22 de marzo desde las 8:30 p.m. (hora peruana), mientras que el cotejo ante los dominicanos se disputará el martes 26 en el mismo horario. Ojo, ambos encuentros se jugarán en Lima y se espera que en los próximos días se confirmen los escenarios.





