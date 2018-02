Selección Peruana: "Ningún futbolista que no sea visitado está marginado de una convocatoria"

Las visitas que realiza Ricardo Gareca a los jugadores que militan en el extranjero no le garantizan a nadie una convocatoria. Así de claro fue Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección Peruana , quien también habló de los jugadores que no están en la agenda del DT.

"No tienen nada que ver que no visitemos a algunos jugadores. Nosotros tenemos una cantidad de futbolistas que siempre están en carpeta y vamos observando. Hay cuestiones que son de rendimiento actual de cada futbolista, hay tantas cosas que se pueden dar", dijo Bonillo en RPP.

Paolo Guerrero: ¿hay preocupación en la Selección Peruana por la sanción al delantero?



"No hay ningún futbolista que no sea visitado que esté marginado de estar convocado y viceversa, no hay ningún futbolista que uno visite que va a tener el 100 % de convocatoria asegurada", añadió el preparador físico de la bicolor.

Néstor Bonillo informó que Austria toma más fuerza para ser el país en el que concentrará la Selección Peruana antes de jugar el Mundial Rusia 2018. "Pero no quiero adelantarme porque las cosas que se miran solo por internet no son recomendables. Hay que ir a ver allá todo, alojamiento, campos, gimnasios, distancias, clima, todo", dijo.

También aseguró que está muy avanzado el amistoso con Arabia Saudita pero hay que terminar de definir el lugar de concentración para resolver algunos detalles del partido que se jugaría en la sede elegida. La otra alternativa que se visitará es en Eindhoven, Holanda.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Alianza Lima chocará contra Sporting Cristal en la próxima fecha del Torneo de Verano. (Video: Alianza Lima)

LEE TAMBIÉN