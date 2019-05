Gabriel Costa fue convocado a la Selección Peruana y Mario Salas lo defiende de las críticas en Chile 

Tras el excelente momento que atravesó con Sporting Cristal y luego de sumar una experiencia internacional bastante importante con Colo Colo, Ricardo Gareca incluyó a Gabriel Costa en la lista preliminar, con miras a la participación de la Selección Peruana en la Copa América Brasil 2019.

Actualmente, Gabriel Costa no es considerado titular indiscutible en Colo Colo. El atacante uruguayo-peruano lleva ya tres goles en el cuadro que dirige Mario Salas , pero es duramente criticado por la prensa chilena.

"Hay cosas de Gabriel (Costa) que sí son importantes. No he visto estos partidos terribles que ha visto la gente. Está en el 80% de nuestras llegadas, se genera buena cantidad de ocasiones de gol por partido y nos ayuda. Lo que no está haciendo bien, tiene oportunidad de mejora”, afirmó Mario Salas en conferencia de prensa.

Con 29 años encima, Gabriel Costa tiene la chance de pelear un cupo para integrar la lista final de 23 jugadores que irán a Brasil 2019. El exatacante de Sporting Cristal tiene competencia dura por delante, teniendo en cuenta la presencia de Christian Cueva, André Carrillo, Paolo Hurtado, entre otros elementos.

Es preciso señalar que la Selección Peruana enfrentará a Brasil, Bolivia y Venezuela en la Copa América Brasil 2019. Ricardo Gareca se ilusiona con ser protagonista en el certamen, tras la destacada campaña que realizó en el Mundial Rusia 2018.

