Gabriel Costa a la Selección: así reaccionó la prensa de Chile tras la convocatoria del volante de Colo Colo [FOTOS] 

Ricardo Gareca incluyó a Gabriel Costa en la lista provisional de 40 convocados para la Copa América y de inmediato la prensa de Chile hizo eco de la noticia. El jugador de Colo Colo figura en la nómina de la Selección Peruana junto a Josepmir Ballón, quien milita en la U. de de Concepción.

"Alerta en Perú: Gabriel Costa está en la prenómina para la Copa América", "Sorpresa total en Perú", "Gabriel Costa y Josepmir Ballón resaltan en prenómina de Perú para la Copa América", fueron algunos de los titulares.

La selección Peruana inicia el 'Plan Copa América Brasil 2019'. (América TV)

El uruguayo nacionalizado peruano, no la pasa bien en Colo Colo y es blanco de las críticas por estos días. "La presencia o no de Gabriel Costa en la Selección Peruana iba a depender en buena medida de su presente en Colo Colo, que no es precisamente el mejor a juicio de las críticas que recibe constantemente", dijo red Gol.

"El jugador, uno de los más cuestionados por su rendimiento en el cuadro albo, es uruguayo nacionalizado peruano y en ese país tomó notoriedad por sus campañas con Mario Salas como entrenador en Sporting Cristal", apunto AS de Chile.

Mira la galería que acompaña esta nota con las principales reacciones de la prensa de Chile tras la convocatoria de Gabriel Costa en la lista preliminar de cara a la Copa América Brasil 2019.

