La Selección Peruana cerró la jornada del domingo con una dura derrota en La Paz contra Bolivia (Ramiro Vaca anotó para los locales sobre el final). Si bien el resultado no fue el que se esperó, este compromiso dejó grandes impresiones de algunos jugadores, como es el caso de Gabriel Costa. El atacante de Colo Colo sumó remates al arco y también fue preciso en sus pases.

En su tercera oportunidad vistiendo la ‘bicolor’, a nivel de Eliminatorias, Gabriel Costa se trazó como objetivo tener mayor protagonismo con el equipo, especialmente. Si bien en los choques contra Brasil y Chile sumó minutos, esta vez, contra Bolivia, ingresó de titular y supo aprovechar cada instante que tuvo el balón.

El extremo del ‘Cacique’ entró cauteloso al campo del Hernando Siles, pero presto a pelear cada pelota en su campo. Fue así que llegó a sumar 21 toques de balón, 15 pases de los cuales tuvo una precisión del 93.3%, y remató en dos oportunidades contra el arco de Carlos Lampe.

Ahora, pensando en el choque contra Argentina, el extremo podría tener nuevamente las chances intactas para ser titular, ante la ausencia de André Carrillo. Si bien es una carta inteligente para Ricardo Gareca, este deberá analizar quiénes irán en su oncena para poder sumar de a tres en el Monumental de Buenos Aires.

Carrillo se pierde el Perú vs. Argentina

Depor conoció que André Carrillo aún no está en condiciones de llegar al choque de este jueves (se le seguirá evaluando) y todo hace indicar que no viajaría a Argentina. Si bien se quedó en la Videna para continuar con su recuperación, con la esperanza de que se incorpore al equipo en Buenos Aires, esto no se llegará a dar.

Por el lado de Argentina, la única duda es la de Marcos Acuña, quien llegó sentido a Buenos Aires. Después, casi todo el plantel podrá jugar contra Perú este jueves 14 en el estadio Monumental de River Plate. Eso sí, las próximas horas serán importantes para conocer si el DT realiza algunas modificaciones en su escuadra.





