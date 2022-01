Pedro Gallese, Christian Ramos, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales son los ‘sobrevivientes’ del último amistoso ante Panamá, donde goleamos 3-0, en agosto del 2014. Desde ese momento, los cuatro tuvieron pasajes distintos en sus carreras, pasando altas y bajas, pero igual, hoy en día continúan siendo indispensables en las convocatorias del ‘Tigre’ Gareca.

Los registros ante Panamá nos favorecen: cinco victorias en los últimos cinco duelos, siendo el último de ellos el 6 de agosto del 2014. Es decir, nos volveremos encontrar después de más de siete años con los ‘canaleros’, que actualmente vienen peleando su pase a Qatar 2022 y tienen grandes chances de disputar su segundo mundial consecutivo.

Aquel último triunfo ocurrió en una fría noche en el Estadio Nacional, que significó el tercer partido de la ‘era de Pablo Bengoechea’, tras la salida de Sergio Markarián, y también un ‘salvavidas’, pues la selección venía de dos caídas en su gira europea ante Inglaterra (3-0) y Suiza (2-0). ‘Bengo’ alineó un equipo con un promedio de edad muy bajo, sin la presencia de los ‘extranjeros’, pues no era fecha FIFA, por lo que tuvo que echar mano de jugadores del torneo local.

En resumen, ganamos con doblete de Carlos Ascues y otro gol de Christian Ramos. Precisamente, la ‘Sombra’, junto a otros tres, son los únicos que este domingo repetirán el plato en el ‘11′ titular de Ricardo Gareca. Apunten: Yoshimar Yotún, Pedro Gallese y Christofer Gonzales. A continuación, haremos un repaso de la evolución de estos cuatro jugadores, que se han mantenido fijos en la blanquirroja con el paso de los años, incluso, disputando el Mundial de Rusia 2018 y hoy son inamovibles en el esquema del ‘Tigre’.

Seguridad en sus manos

Aquella noche de agosto del 2014 ante Panamá, Pedro Gallese, con 23 años, marcó su debut absoluto con la Selección Peruana. Tenía mucha menos masa muscular y jugaba en la San Martín, donde era uno de los mejores porteros del Descentralizado. Se volvió el arquero indiscutible de la ‘era Bengoechea’, y eso sirvió mucho para que, a la llegada de Ricardo Gareca, en marzo del 2015, el ‘Pulpo’ continúe siendo el arquero.

Su confirmación llegó en la Copa América de Chile 2015, donde gracias a sus increíbles atajadas y seguridad bajo los tres palos, convenció de que había ‘1′ para mucho tiempo. Después, llegaron las Eliminatorias, el Mundial y las Copas América del 2016, 2019 y 2021, y el ‘Pulpo’ pocas veces dejó el arco en un partido oficial, salvo algunas pequeñas excepciones. En total, lleva 83 partidos con la bicolor, desde su debut, y es por lejos el arquero con más duelos en la historia de la selección. A nivel de equipos, el ‘Pulpo’ también vivió una transformación.

Hoy consolidado en Orlando City de la MLS, y siempre estando en la órbita de equipos grandes de Sudamérica como Boca o, incluso, clubes de Europa. Gallese siempre cumplió con creces: en Veracruz (México) atajó 24 duelos, entre 2017 y 2018, y se fue entre aplausos por los hinchas. En Alianza Lima tuvo un breve paso en 2019, y salió subcampeón. Actualmente, nadie discute su lugar en el ‘11′ del ‘Tigre’, confirmando su acelerada consolidación en la blanquirroja.

Dejó de estar en la ‘Sombra’

Desde que debutó en 2009, Christian Ramos siempre tuvo críticos e hinchas por partes iguales, aunque últimamente predominan más los que lo quieren, sobre todo, por su aporte a la bicolor. Allá por el 2014, con 26 años, la ‘Sombra’ militaba en Juan Aurich, ya había sido campeón con San Martín en 2010, y comenzaba su camino difícil de consolidación en la blanquirroja, pues Carlos Zambrano, por esa época, era el central titular por derecha.

Muchas veces cumplía, pero las críticas no faltaban en llegar, por parte de la prensa e hinchas. Pero la llegada de Gareca en 2015 potenció aún más a Ramos: se ganó la titularidad y agarró confianza. Junto a Alberto Rodríguez armaron una dupla inquebrantable, que fue vital para lograr la clasificación a Rusia 2018 y, posteriormente jugaron el Mundial.

A nivel de clubes, Christian Ramos quizá sí tuvo una deuda. Nadie puede discutir que siempre cumplió a nivel local, pero nunca se sostuvo en el extranjero: pasó por Gimnasia y Esgrima (Argentina), Emelec (Ecuador), Al Nassr (Arabia Saudita) y Veracruz (México), y siempre terminó pegando la vuelta a nuestro país. Con 33 años, acaba de firmar por Alianza Lima, donde es considerado como uno de los mejores fichajes de la temporada por lo que ha venido mostrando con el ‘equipo de todos’. Su objetivo es mantener su nivel y ser fijo en las convocatorias del ‘Tigre’.

El inicio del despegue

En 2014, Yoshimar Yotún jugaba por Sporting Cristal y, si no lo recuerdas, como lateral zurdo. Con 24 añitos, ya había salido campeón con los ‘cerveceros’ en 2012 y tuvo un paso en el Vasco Da Gama de Brasil en 2013, donde disputó 31 partidos.

‘Yoshi’, para ese entonces, ya venía con recorrido en la selección, donde hizo su debut con Sergio Markarián como técnico: ya tenía 35 partidos encima, por lo que su consolidación iba por el camino correcto. Hoy en día nadie podría cuestionar la titularidad de Yotún. Hombre clave del esquema táctico del ‘Tigre’ Gareca, quien lo considera el “primer pase de cara al gol”, tal como lo definió alguna vez en una charla.

Sus números con la bicolor, actualmente, son de infarto: lleva tres Eliminatorias, cinco Copas América, un Mundial, 111 partidos y cinco goles. Su zurda, en el mediocampo peruano, se volvió temida por los rivales, así como lo afirmó Tite, técnico de Brasil: “Yotún es el generador de fútbol, todos los balones pasan por él”.

En cuanto a clubes, desde 2014, ‘Yoshi’ tuvo una carrera en ascenso. Volvió a salir al extranjero: Malmo (Suecia), Orlando City (Estados Unidos) y Cruz Azul (México), dejando huella en cada uno de los equipos que defendió y amado por la hinchada. Han pasado casi siete años y medio desde aquella noche del 2014 ante Panamá, y Yotún sigue siendo igual de indispensable para la bicolor.

‘Canchita’ para todos

Era uno de los más ‘chibolos’ en agosto del 2014 ante Panamá. Apenas tenía 21 años, defendía a Universitario, y en 2013 ya había sido clave en el título de los ‘cremas’ con Ángel Comizzo como DT. Desde chico siempre se caracterizó por su gran técnica y despliegue, algo que llenó los ojos de Sergio Markarián, quien lo hizo debutar con la blanquirroja y luego se lo ‘recomendó’ a Pablo Bengoechea.

No obstante, ‘Canchita’ tuvo un bajón en su carrera. Tras dejar la ‘U’ en 2015, llegó al Colo Colo de Chile, donde no tuvo oportunidades. No era del gusto del técnico José Luis Sierra, algo que lo obligó pegar la vuelta por un corto tiempo a César Vallejo. Luego, nuevamente hizo las maletas para volver al ‘Cacique’ a inicios del 2017, y por segunda vez no cumplió. Obvio, durante todo ese tiempo, fue borrado de las posibles alternativas de Gareca para la ‘sele’.

Su ascenso llegaría cuando tocó fondo y resurgió como el ‘ave fénix’. Volvió de Colo Colo para jugar por el modesto Sport Rosario, donde agarró continuidad, algo que lo hizo llegar a Melgar. Con los ‘rojinegros’ levantó su nivel, pero no sería hasta 2019, con su llegada a Sporting Cristal, que volvió a ser el ‘Canchita’ que todos queríamos ver. Ya lleva tres temporadas con los celestes, siendo campeón en 2020 y subcampeón en 2021, y comienza a volverse un indiscutible en las convocatorias del ‘Tigre’. Por ejemplo, en estas Eliminatorias, suma nueve partidos, cinco como titular. ­

Siete años después, siguen defendiendo la blanquirroja.





