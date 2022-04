Cuando Gianluca Lapadula marcaba goles con el Pescara, de la Serie B italiana, entre los años 2015 y 2016, y no figuraba en el radar de la selección peruana de Ricardo Gareca, su hoja de vida futbolística dejó el anonimato y fue alcanzada a Juan Carlos Oblitas, actual director deportivo de la bicolor, a través de un amigo y excompañero de selección: Gerónimo Barbadillo. “Patrulla”, quien radica en Italia como representante de futbolistas, tenía mapeado al “Bambino”. Además, averiguó que era italiano hijo de madre peruana. Así que alzó el teléfono, llamó al “Ciego” y acertó. Hoy, el 9 reemplaza con goles y abrazos al histórico Paolo Guerrero. “Perú tiene un centro delantero que da soluciones en ataque”, confesó el descubridor del delantero del Benevento.

Desde Italia, el exmundialista de España 82 charló con Depor sobre la adaptación de Gianluca Lapadula, el futuro de la selección peruana y de Ricardo Gareca. También se emocionó tras la reciente publicación de su libro: La Leyenda del 7, donde relata su vida futbolística, libro que fue publicado el pasado 4 de abril en México, donde es ídolo de Tigres.

¿Cómo se sintió al leer su vida futbolística en la obra: La Leyenda del 7?

Es un honor que hayan retirado la camiseta número 7 en Tigres de México, y que sea recordado a través de un libro. Es mi historia futbolística desde muy niño, cuando jugaba en Perú, México e Italia, donde logré tantas satisfacciones. Jugué en tres partes del mundo en las que me reconocen. Yo me hice una meta y gracias a Dios pude lograr mis objetivos como futbolista. Me propuse jugar en Europa, llegar a un mundial con mi selección. Además, jugué con determinados futbolistas de alto nivel.

Jugó en el fútbol italiano contra grandes estrellas y en una época donde solo se aceptaban dos extranjeros por club...

Y llegué en el año 82, cuando Italia fue campeón del mundo. Era un momento muy difícil de competir, inicié de cero, con un fútbol muy diferente. Todos los extranjeros habían jugado un mundial con sus selecciones, era una gran responsabilidad. He jugado con Platini, Maradona, Zico, Falcao, jugadores de todas partes del mundo. Tuve un gran rendimiento como extranjero en el año 82.

¿Alguna experiencia con Diego Armando Maradona?

Para mí era un honor jugar contra jugadores como Maradona. Era un fenómeno. Una de la grandes experiencias es que me decía “Negro” de cariño. Conviví con él en Nápoles. Recuerdo que, en un cumpleaños, Diego Armando Maradona mandó a comprar asado de Argentina, cuando en Italia hay fabulosas carnes. Él solo quería asado de su país, fue una anécdota. Una cosa increíble.

Italia nuevamente se quedó sin Mundial. ¿Cuál es el sentir de la afición?

Para el fútbol mundial es un gran daño que Italia no vaya al mundial, pero es consecuencia del fútbol italiano. Acá los números 9, los que marcan gol, son casi todos extranjeros. Italia no cuenta con jugadores de alto nivel en la selección. Hay jugadores que están en la Lazio, van bien, pero en la selección no marcan goles. Hay una falta de confianza. La prensa acá ha criticado mucho a Roberto Mancini como entrenador. No se puede permitir que Italia juegue por el repechaje y pierda.

11. Gerónimo Barbadillo, una de las grandes figuras de la Selección Peruana. Destacó también en en el fútbol italiano (Foto: Internet)

LAPADULA ES COMO INZAGHI

El primer contacto entre Gianluca Lapadula y la Federación Peruana de Fútbol fue gracias a su gestión con Juan Carlos Oblitas. ¿Cuál es su evaluación del momento futbolístico del “Bambino” con la selección peruana?

Gianluca Lapadula sigue demostrando su fútbol. Siempre converso con Juan Carlos Oblitas, estuvimos de acuerdo lo que podía representar Lapadula para la selección peruana. Cuando no había un determinado jugador como centro delantero ante la lesión de Paolo Guerrero, quien es figura, se pensó en Gianluca Lapadula. Un jugador con gol, le dije a Juan Carlos Oblitas, la clase de jugador que era. Lapadula dará mucho más, todavía. Es un jugador rápido, hace goles, ataca con profundidad.

¿A qué futbolista de su generación se asemeja el juego de Gianluca Lapadula?

Sinceramente en Perú no me hace recordar a ningún jugador, los 9 de Perú como La Rosa, Navarro, eran muy diferentes. En prototipo, tenían fortaleza física. Lapadula no arruga, entra a la patada, entra a la profundidad. Lo comparo con jugadores italianos como Filippo Inzaghi, un jugador veloz, tenía gol, pero no tenía las cualidades de Lapadula. Cada jugador tuvo su época.

El “Bambino” se ha ganado el cariño y respeto de la hinchada peruana...

Al aficionado peruano le gusta que Lapadula sea valiente. Además, hace goles. Las condiciones que tiene Lapadula no la tiene otro jugador. Está acostumbrado a jugar en cualquier terreno del mundo, sea altura, calor o llano. Lo mismo que corre en altura, lo hace en una temperatura normal, está bien preparado.

¿Ha tenido oportunidad de charlar con Gianluca Lapadula?

Lo veo y conversamos de otras cosas. Lo he felicitado, pues la gente peruana lo quiere mucho. No es que tengo confidencia de verlo muy seguido, no. Hablo mucho con su representante, que lo conozco.

Lapadula supo reemplazar el lugar dejado por Paolo Guerrero en la selección.

¿La selección peruana juega al ritmo de Christian Cueva?

Sus cualidades no se discuten. Fue muy criticado por otras cosas, por perder un penal ante Dinamarca, pero jugadores que no se equivocan, no existen. No siempre se juega bien, pero se intenta.

¿Australia o Emiratos Árabes Unidos?

Perú está en óptimas condiciones. Ha demostrado partido a partido que juega como si fuese un Mundial. Puede tener un poco de dificultad si le toca enfrentar a Australia, una selección con potencia física, con un juego europeo, pero más fácil es Emiratos Árabes.

¿Ricardo Gareca se ganó la renovación de su contrato con la selección?

Independientemente del resultado de Perú en el repechaje, el trabajo que ha hecho Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas es excelente. Deberían continuar. Han dado resultados. La selección peruana ha crecido, fue de menos a más. Basado en Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas y el grupo de la selección. Después siempre hay críticas, pero Gareca siempre ha sido claro, el grupo es como una familia.

