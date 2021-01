Los conoce bien. Gianluca Lapadula demostró conocer mucho acerca de algunos deportistas que defendieron la camiseta de la Selección Peruana en los últimos años, destacando a cuatro de ellos, a quienes considera como sus principales referentes en el equipo nacional.

“Paolo Guerrero es un gran delantero. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él, pero espero que pronto se pueda dar. A Juan Vargas lo seguía cuando jugaba en Fiorentina, a Jefferson Farfán cuando jugaba en PSV y a Claudio Pizarro cuando estaba en Bayern Munich y recuerdo que me gustaba cómo jugaba dentro del área”, señaló en diálogo con RPP.

Si bien Gianluca Lapadula no se animó a entrar en detalles sobre qué jugador le gustaba más, dejó en evidencia conocer un poco más al ‘Loco’, lo mismo que se habría dado por la permanencia del lateral izquierdo por algunos años en el fútbol italiano.

“Cuando era pequeño mi mamá siempre me mantuvo cercano al Perú y sabía de algunos jugadores de fútbol del país. Me gustaba cómo jugaba Juan Vargas, tenía un toque zurdo que me gustaba mucho”, agregó.

Por otro lado, Gianluca Lapadula dejó en claro que el tema del número de camiseta en la Selección Peruana no le preocupa mucho y que, además, considera que hay una dorsal que es del capitán del conjunto bicolor a toda costa.

“El 9 es el número de Paolo Guerrero. A mí no me interesa si uso otro número. Siempre he jugado con el 9, 10, creo que 13 cuando estaba pequeño, pero creo que no es importante, lo importante es ganar”, finalizó.

