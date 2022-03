“Perú no está para especular nada, está para salir y ganar cada partido. Debe estar enfocado en qué puede suceder. Saldrá a jugar con Uruguay con lo mejor que tiene y en su mejor estado de forma”, aseguró el técnico de la Selección Peruana , Ricardo Gareca , que este viernes dio su lista de 29 de convocados para disputar la última fecha doble de Eliminatorias. La última ‘chance’ de la bicolor para clasificar al Mundial Qatar 2022 .

En este listado aparecen los nombres de Gianluca Lapadula , Alex Valera y Santiago Ormeño como únicas opciones en el ataque, y aunque el ‘profe’ no descartó la posibilidad de llamar a un nuevo atacante para el segundo encuentro -ante Paraguay- por ahora son los únicos futbolistas frente al arco rival encargados de ponernos en nuestro segundo Mundial consecutivo.

Jugador Club Partidos Minutos Goles Asistencias Gianluca Lapadula Benevento 3 97 - - Alex Valera Universitario 6 526 3 - Santiago Ormeño León 6 208 - -

Pero, ¿cuál es su presente?, ¿llegan con los minutos necesarios para afrontar dos partidos de tal magnitud? Aquí te mostramos sus números, desde la última convocatoria (Ecuador), explicamos el presente en sus clubes y las posibles razones por las que fueron los elegidos del ‘Tigre’.

Gianluca Lapadula, el héroe enmascarado

La principal preocupación de Gareca de cara a la última fecha doble fue Lapadula. Desde su llegada al Perú en noviembre del 2020, el delantero ha logrado consolidarse en la bicolor como la principal carta del ‘Tigre’ de cara al arco, sobre todo ante las constantes ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por lesión.

Es por este motivo que junto a Néstor Bonillo, el preparador físico de la selección, el ‘Tigre decidió visitarlo en Europa. En Italia, conversaron con él sobre su proceso de reincorporación en el Benevento, el estado de su nariz y su presencia con la ‘Sele’. Y concluyeron lo siguiente: “Cuando llegamos, estaba solucionado el problema, arregló su situación con el club, entrenó normal con el club. A partir de ahí, tuvimos la posibilidad de verlo treinta minutos. Lo vimos muy enchufado, con muchas ganas. Era una preocupación, necesitábamos estar allá en Italia para comprobar si realmente se integraba al grupo o no”, contó Gareca.

Pero más allá de la buena predisposición de ‘Lapa’, lo cierto es que, hasta el momento, Gianluca solo ha logrado sumar tres partidos y un total de 97 minutos con su club, por lo que su titularato aún no está confirmado, según comentó Ricardo Gareca.

“Usted da por hecho que Lapadula va a jugar y yo no lo puedo contestar. Lo que tengo que decir es que van a jugar los que estén en mejor forma. Todos tienen posibilidades todavía. Vamos a ver cómo llega Gianluca, de qué manera llega. Si está bien, tiene grandes posibilidades de jugar de arranque, pero eso no lo puedo adelantar porque tengo que esperar a que llegue”, afirmó.

En tanto, sobre su lesión a la nariz, el periodista Massimiliano Moggavero nos dijo que “Lapadula necesitaría la operación. Ha decidido posponerlo a final de temporada porque de momento no quiere perderse más partidos, después de haber estado mucho tiempo de baja. Incluso, con el cuerpo médico han acordado una terapia conservadora y no está experimentando problemas especiales cuando está en el campo, aunque por momentos da la impresión de tener un poco de miedo en los contrastes”.

Lo cierto es que de no estar disponible ante Uruguay o Paraguay, la ausencia de Lapadula en el campo será notoria. Hasta el momento, ha logrado sumar cinco goles con la blanquirroja (tres en Copa América y dos en Eliminatorias) y tres asistencias, en un total de 18 partidos y 1331 minutos.

Partido Torneo Fecha Minuto del gol Ecuador 2-2 Perú Copa América 23/06/2021 49’ Perú 3-3 Paraguay Copa América 02/07/2021 40’ Colombia 3-2 Perú Copa América 10/07/2021 82’ Perú 3-0 Bolivia Eliminatorias 12/11/2021 9’ Venezuela 1-2 Perú Eliminatorias 16/11/2021 18’

Ojo que de las cinco veces que Gianluca anotó, Perú consiguió dos empates, dos victorias y solo una derrota. Además, en cuatro ocasiones (las que no perdimos) su gol llegó en el primer tiempo, dándole la tranquilidad al equipo en el entretiempo. Es clave.

Alex Valera, un nuevo presente

De los tres delanteros seleccionados, el que más continuidad y goles ha logrado adquirir desde el último llamado de Ricardo Gareca es Alex Valera. El atacante de Universitario de Deportes llega motivado, tras empezar la temporada en la Liga 1 con el pie derecho, donde los números favorecen al elenco crema que hoy se ubica en el cuarto lugar del torneo con nueve unidades (dos victorias, dos derrotas y un empate).

Además, llega con roce internacional, tras jugar la Copa Libertadores ante Barcelona SC de Ecuador. Allí, disputó los dos partidos de la segunda fase, fue titular y sumó 180 minutos. De hecho, hace una semana, para Equipo F por ESPN, Néstor Bonillo confesó que el comando técnico de la selección decidió enviar cámaras para todos los jugadores convocables, entre los que figuran Valera, Carvallo, Corzo y Piero Quispe. Es decir, el ‘20′ crema está siendo bien observado constantemente.

Cabe resaltar que Valera también dejó una buena impresión en la Videna -y en la hinchada peruana- tras el encuentro con Ecuador en el Estadio Nacional, donde ingresó a los 61′ por Sergio Peña, dándole un nuevo rostro al equipo que venía perdiendo 1-0. De no llegar Gianluca Lapadula, podría ser la primera opción de Gareca en el ataque.

Santiago Ormeño, una nueva oportunidad

A pesar de las críticas, Ricardo Gareca tomó la decisión de llamar nuevamente a Santiago Ormeño. El delantero fue parte del equipo titular que enfrentó a Ecuador en Lima, en la última fecha, pero salió sustituido en el segundo tiempo, donde André Carrillo jugó de ‘9′ hasta el ingreso de Alex Valera.

Es importante resaltar que el futbolista no viene teniendo mucha continuidad con el León en la Liga MX: desde la última convocatoria, ha sumado 208 minutos en seis partidos, apenas uno de titular. Además, no ha sido convocado por Ariel Holan en los dos últimos juegos de León, contra FC Juárez en Liga MX y frente a Seattle Sounders en la Concacaf Champions League.

Según el periodista Ezequiel Gasca de Códigos de México, esto se debe a “su poco nivel futbolístico, de momento, falta de confianza y el sistema del equipo. Aunque él personalmente creo que debería trabajar tanto mental como físicamente para aportar conforme a sus cualidades”, aseguró. Las Eliminatorias serán su oportunidad para recuperar su confianza.

Santiago Ormeño ha participado en nueve partidos oficiales de Perú. (Foto: FPF)

¿Habrá más convocados?

Al menos para el primer duelo contra Uruguay -según afirmó Ricardo Gareca- la lista no será ampliada y viajarán a Montevideo con 29 futbolistas. Sin embargo, no descartó llamar a nuevos integrantes de cara al partido contra Paraguay en Lima, de presentarse alguna lesión o suspensión. Perú cuenta con 12 jugadores en capilla: Carvallo, Gallese, Yotún, Callens, Advíncula, Zambrano, Santamaría, Cartagena, Costa, Gonzales, Tapia y Carrillo.

En cuanto a las posibles lesiones, el ‘profe’ reconoció que Gianluca Lapadula, de jugar ante Uruguay y ser golpeado nuevamente, podría ser una baja; y cuando fue consultado por un posible reemplazante mencionó que por el momento no hay nada definido, que tendrá que ser del torneo local, por tiempos.

¿Quiénes están entre sus opciones? Por ahora, son dos. Uno de ellos es Percy Liza, el futbolista de Sporting Cristal que ha logrado consolidarse en el equipo de Mosquera y que en la presente temporada ya ha anotado en una oportunidad. “Percy Liza es una gran promesa, lo estamos siguiendo de cerca”, dijo Gareca al respecto.

El otro es Cristian Benavente, quien recientemente llegó a Alianza Lima y ya anotó en una oportunidad (ante Mannucci): “A Benavente lo conocemos de chiquito y ha venido a un grande. Vi la liga de Egipto y él no es para estar ahí. Preferimos que esté en la liga peruana, en Alianza que es un grande. Ya está, lo vamos a seguir de cerca”, señaló.

Sobre Raúl Ruidíaz, el motivo principal de su ausencia es que continúa sentido y en lo que va de la presente temporada de la MLS no ha logrado sumar minutos con el Seattle Sounders.

¿Y Paolo y Jefferson?

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero jugaron su último partido juntos por la Selección ante Chile, en las presentes Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Finalmente, Ricardo Gareca decidió no convocar a Jefferson Farfán ni a Paolo Guerrero. De acuerdo al técnico de la Selección Peruana, “no están en la convocatoria porque no me han autorizado. Para convocar a un jugador, no solo le pregunto a mis colaboradores, sino también a la parte médica y física”.

“Hasta que no tenga una orden de la parte médica no los convocaremos, porque no queremos interrumpir nada de la parte médica. Respetaremos eso”, agregó el ‘Tigre’. Es decir, ninguno de los dos futbolistas ha logrado recuperarse de sus lesiones a la rodilla, a pesar de los intentos.

No obstante, ambos seguirán yendo a la Videna y serán fundamentales en el equipo, anímicamente, tal y como lo fue Christian Ramos ante Colombia. La ‘Sombra’ fue descartado días ante del viaje a Barranquilla, por lesión, pero viajó con el equipo. Podría ocurrir lo mismo con la ‘Foquita’ y Guerrero.

Cabe resaltar que la ‘Foquita’ no ha podido debutar esta temporada con Alianza Lima. Pudo estar en la fecha 5 ante Sporting Cristal, pero su lesión a la rodilla se recrudeció días antes y quedó descartado. En tanto, el ‘Depredador’ no ha logrado conseguir equipo, tras su salida del Inter de Porto Alegre. Ha estado concentrado al 100% en su recuperación de la rodilla y hoy se encuentra en la fase final de su tratamiento.





