Los minutos finales del Perú vs Ecuador fueron eternos para Gianluca Lapadula. Desde la tribuna, el delantero de la Selección Peruana no dejaba de lamentarse el no poder estar en el campo para intentar conseguir una nueva victoria con la blanquirroja. Aquella noche, en el Estadio Nacional, ‘Lapa’ no pudo estar presente en el banquillo. Minutos previos al partido, el ‘Tigre’ decidió dejarlo fuera de lista ya que un nuevo golpe en la nariz podría dejarlo sin Eliminatorias.

Pero él, desde la tribuna, vivía cada paso que daban sus compañeros. Se paraba, gritaba, y hasta hacía los gestos técnicos que Alex Valera o Edison Flores, o el resto del equipo, tenía que hacer para que el balón terminara dentro del arco y se sellara ese 2-1 que nos hubiera puesto con un pie en Qatar 2022. Sin embargo, no se dio. El empate nos sentenció a seguir luchando hasta el final, y para tal ocasión necesitamos listo al delantero del Benevento.

‘Lapagol’ se ha vuelto un jugador vital para el combinado nacional, que sin Paolo Guerrero sufrió para encontrar un ‘9′ fijo, determinante en el área. La sensación con el atacante ítalo-peruano es que se encontró en él mucho más que eso. El futbolista que disputa la Serie B es un líder, que a pesar de los golpes que recibió en cada partido, prefirió ser el enmascarado a perderse un duelo con la bicolor. Sabe que lo necesitamos. No por algo, en apenas un poco más de un año con Perú, ya ha marcado en cinco oportunidades (2 en Eliminatorias y 3 en Copa América) y asistido en tres (1 en Copa América y 2 en Eliminatorias). Además, ha sido considerado dentro del ‘11′ ideal de la fecha 13 del proceso clasificatorio.

Es por ello que, este lunes 7 de febrero, en el día de su cumpleaños número 32, Depor decidió conversar con cinco periodistas de Sudamérica, quienes reconocieron la importancia que tiene el atacante con la bicolor. También contaron cómo lo ven en sus países y cómo se preparan para enfrentarlo.





Así lo ven en el resto de la región

Depor se contactó con diversos periodistas de Sudamérica para conocer sus impresiones sobre Gianluca Lapadula en estos siete meses que lleva defendiendo los colores de la selección. Aunque cada uno tiene su visión sobre el ‘Bambino’, lo cierto es que todos coinciden en que su aparición ha sumado mucho para Ricardo Gareca.

Desde Venezuela, el periodista Javier Semeler de El Mundo es un Balón habló sobre Lapadula, quien hace poco fue pieza clave con un gol en la victoria peruana en Caracas. “Su llegada a la selección le ha aportado algo que quizá Guerrero no le podía aportar que es el dinamismo sin balón. Me parece que Lapadula es uno de los futbolistas que mejor entiende hacia donde moverse, hacia donde caer, para ofrecerse como opción de pase, para ofrecer pase de progresión”, dijo.

Semeler también resaltó sus virtudes dentro y fuera del área, pues considera que es un ‘9′ que sabe moverse con y sin balón en espacios reducidos, lo que lo hace un delantero peligroso para cualquier selección. “Nadie esperaba que fuese tan productivo a nivel no solo de goles, sino lo que puede aportar a través del juego. Se adaptó bastante rápido, su inclusión al equipo de Gareca fue sumamente positiva, y lo sigue siendo hasta hoy. Todos los rivales tienen claro lo que le puede aportar a Perú, seguro buscarán la forma de anularlo, porque él ha sido una de las mayores amenazas del equipo durante el último año”. agregó.

El mismo sentir es el del periodista paraguayo Gustavo Gavilán de Radio 780am. Además de elogiar el juego de Lapadula, el comunicador guaraní resaltó la rápida adaptación del ‘9′ al ritmo y juego de las Eliminatorias Sudamericanas. Esto teniendo en cuenta que toda su carrera la ha hecho en Italia. “Se ha adaptado rápido al juego de acá, y es lo más sorprendente porque todos sabemos que el fútbol sudamericano es de otra característica, más todavía en las Eliminatorias. Perú ganó un gran delantero. Para cualquier entrenador es una preocupación permanente, ni qué decir los defensores rivales”, declaró.

Justamente, hablando de los rivales, Perú irá a Montevideo en la penúltima fecha a intentar asegurar su clasificación al Mundial. En caso Lapadula llegue en óptimas condiciones, desde Uruguay, ya prevén una atención especial para el ‘Bambino’. El periodista Gonzalo Gabriel de La Oral de Uruguay se refirió al ‘9′ de la selección peruana, y como este será referenciado por Diego Godín y José María Giménez, los centrales ‘charrúas’.

“Es un delantero muy interesante. En la Copa América rompió los ojos, es un delantero diferente al histórico estilo peruano. Para mí es completo, buen juego de espaldas, pivotea, es potente y cabecea bien. Sin duda será, junto a Cueva, uno de los jugadores referenciar por la zaga uruguaya”, sostuvo.

En tanto, desde Ecuador, Joffre Tomala de Radio Huancavilca, asegura que en el país vecino “el delantero es muy respetado, un goleador nato con mucho olfato de gol, que de seguro seguirá dándole más alegrías a la Selección Peruana”. La misma postura la comparte Juan Camilo de La Voz de Colombia. “Es un gran descubrimiento para el fútbol peruano y Sudamericano. Es un delantero criado en Europa, con la potencia de los ‘cañoneros’ italianos, que ha hecho que su llegada a la Selección Peruana sea una transición de la época brillante de Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, entre otros, hacia el presente. Ese recambio ha sido determinante. Ojalá llegue al fútbol brasileño para verlo de cerca. Acá, en Colombia le tenemos mucha admiración y respeto”, dijo.

Gianluca Lapadula: entre los grandes de Sudamérica

Gianluca Lapadula llegó al Perú en noviembre del 2020, entre críticas de la hinchada peruana, que no olvidaba que años atrás decidió decirle que no al ‘Tigre’ para representar a Italia. Sin embargo, en poco tiempo, el goleador se encargó de ganarse el cariño de todos, con sus buenas apariciones en campo, donde no solo dejaba su sudor, su fútbol, sus piernas, sino también, hasta su sangre.

Este talento, se fue exteriorizando y fue en la Copa América 2021, donde el ‘Bambino’ pudo por primera vez anotar con Perú (ante Ecuador por fase grupos) y hacerse notar a lo grande en todo el continente. Fue, sin dudas, el campeonato que mostró su valía. Y aunque no consiguió estar dentro del once ideal, fue reconocido. Incluso, Gerardo Pelusso, ex entrenador de Alianza Lima y parte del Grupo Técnico de la Conmebol (GET) aseguró que la única razón por la que no estuvo presente fue porque no tenían a quién sacar.

“Pulgar también estuvo en la consideración. El tema es que es muy complicado decidirse por solo algunos. En Perú me preguntaron por (Gianluca) Lapadula. Sí, fue goleador, ¿Pero a quién sacamos? ¿A Neymar? ¿A Luis Díaz? Si Díaz fue la revelación del campeonato y todo el mundo está hablando de él”. le dijo a diario As.

De hecho, Julio Martínez, periodista argentino de Agencia Telam se atrevió a compararlo hasta con Lionel Messi. “Es un jugador que su recorrido como profesional lo posiciona en un lugar de privilegio y lo hace respetable. Entre Lapadula y Guerrero la selección de Perú tiene una jerarquía que termina siendo representativa del fútbol Sudamericano. A la altura de lo que puede demostrar Argentina con Messi y Martínez o Uruguay con Cavani y Suarez”, aseguró.

También agregó que le gustaría ver más jugadores como el ‘Bambino’ en la región. “Lamentablemente en Sudamericana nos privamos de poder seguirlo de manera cotidiana, sería bueno poder tener jugadores de la categoría de Lapadula en competencias como la Copa Libertadores”, agregó.

Los 32 años de Lapadula hablan de una madurez no solo en el DNI. Estamos, probablemente, viendo al delantero que lleve el liderazgo del ataque nacional en el siguiente proceso eliminatorio. Él lo sabe, y el equipo lo asume como tal. Bien dice una vieja frase de Voltaire: el tiempo es justiciero y pone cada cosa en su lugar. De todo el mundo, Gianluca Lapadula se hizo un espacio en el corazón de todos los peruanos.





