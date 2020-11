Después de mucha incertidumbre y algunos papeleos, Gianluca Lapadula pudo recibir el llamado de Ricardo Gareca para vestir la camiseta de la Selección Peruana en la segunda fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022, donde la ‘bicolor’ tuvo que enfrentar a Chile y Argentina.

El futbolista de ascendencia italiana y peruana se sumó al equipo que dirige el ‘Tigre’ y fue recibido con mucho cariño por todos los hinchas de la blanquirroja. Tras su entrega en la cancha, el delantero se ganó el cariño de muchos, cosa que pudo verse reflejada en una serie de acciones.

Utilizando su cuenta de Instagram, Gianluca Lapadula compartió con todos sus seguidores un graffitti que le dedicó un hincha que lleva el sobrenombre de ‘el soldado desconocido’.

“Lapadula, fortaleza inca con alma, corazón y vida. Su mamita del norte chico, provincia de Barranca, distrito de Paramonga. Bienvenido a Perú”, detalla el texto que escribió el hincha encima de una pared blanca. A lo que el futbolista respondió: “Gracias Perú”.

La historia que subió Lapadula a su Instagram. (Captura)

Oblitas sobre Gianluca Lapadula: “Nos va a servir una barbaridad, pero hay que llevarlo poco a poco”

El atacante del Benevento tuvo la oportunidad de debutar con la camiseta blanquirroja y dejó buenas impresiones. Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dio detalles de su incorporación al equipo.

“Lapadula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, como un tipo con una gran sencillez. Cayó muy bien al grupo. He visto como es el trato con él y de él para el grupo. Pero tenemos una costumbre poco sana. Que queremos hacer ídolos antes de jugar y no es el caso de Gianluca. Él nos va a servir una barbaridad, nos va a servir mucho. Pero hay que llevarlo poco a poco”, explicó Juan Carlos.

egóege“Tuvo la mala fortuna de entrar en un partido en el que jugamos muy mal ante Chile y empezó en otro en el que jugamos igual de mal ante Argentina. Este es un deporte colectivo, no es individual. Pero debemos dejar de pensar que la solución está entre los que no juegan y cuando las cosas no están bien le echamos la culpa al resto. Lo tenemos que dejar de lado”, agregó.

Oblitas aclaró el futuro de Gareca al mando de la selección peruana.

