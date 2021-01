Gianluca Lapadula fue la más grande novedad en la segunda fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022. El jugador peruano llegó a Perú y se conoció a los demás jugadores dirigidos por Ricardo Gareca y sumó minutos con la camiseta de la Selección Peruana por primera vez. De hecho el delantero también se ganó el cariño de millones de hinchas en nuestro país,

A través de una entrevista en RPP, Gianluca Lapadula contó cómo es que tomó la decisión de sumarse al equipo del ‘Tigre’ en este momento de su carrera y no antes. “Quería acercarme más a mis orígenes, estudiar el idioma y la historia. Creo que este momento es el mejor de mi carrera, físico y mental, por eso tomé la decisión de jugar en la Selección”, contó el delantero.

En la misma conversación el delantero aprovechó para hablar sobre sus compañeros y el ambiente que se vive en la bicolor. “Todos me recibieron muy bien en la Selección. Siempre hablamos por WhatsApp, con todos me llevo muy bien. La relación con los jugadores de la Selección es muy simpática, me causa mucha risa. No puedo decir quién me hace reír más, creo que todos”, contó.

Es preciso recordar que hace unos días se pudo evidenciar uno de los lazos que se crearon entre Lapadula y otro jugador de la selección pues el delantero ítalo-peruano subió una publicación en redes tras haber empatado un partido con el Benevento, en el que logró anotar un tanto a los 49 minutos. “Hay mucha amargura por no haber ganado, pero traemos a casa un punto precioso para nuestro camino. ¡Feliz también por la vuelta al gol! ¡Vamos, Benevento!”, señaló el jugador de la bicolor.

La descripción que acompañaba la fotografía estaba escrita en italiano, a lo que Pedro Gallese no pudo contenerse y comentó “cuánta pasa, cuánta fruta”. Siguiendo con la misma chispa, Lapadula respondió: “Te gusta el Todinno” junto a varios emoticones de risa.

André Carrillo también se animó a compartir la alegría de su compatriota haciendo una publicación aparte con cuatro llamas de fuego, celebrando el gol anotado en el duelo entre Benevento. vs. Torino que quedó 2-2.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima: Carlos Bustos aclara los rumores sobre el fichaje de Kevin Quevedo para esta temporada