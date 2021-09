Si habían dudas de que dejaba todo en la cancha, esta noche lo confirmó. Una ‘herida de guerra’ se llevó Gianluca Lapadula este domingo tras el Perú vs. Venezuela por la sexta jornada de las Eliminatorias, a causa del fuerte impacto que sufrió contra la rodilla de Tomás Rincón durante el compromiso.

Todo ocurrió durante una acción dividida cerca del mediocampo, cuando al caer tras el salto fue la rodilla de Tomás Rincón la que impactó en el rostro de Gianluca Lapadula y terminó con la boca ensangrentada producto del fuerte golpe que sufrió. El árbitro tan solo decidió amonestarlo con una tarjeta amarilla al volante venezolano y no revisó la jugada en el VAR pese a que los jugadores de la selección peruana reclamaron.

Eso sí, minutos más tarde sería Tomás Rincón quien se iría expulsado por una doble amarilla. El volante venezolano, de bajo rendimiento en los primeros minutos del encuentro ante Perú, cometió una dura infracción contra Christian Cueva y finalmente le terminaría costando la segunda amarilla, con lo que dejaría con diez hombres a su equipo a los 37 minutos de juego.

Lapadula, sustituido por Paolo Guerrero a los 74 minutos de juego, compartió con todos cómo acabó producto de su choque con Rincón luego del partido. A través de su cuenta en Instagram, se mostró sonriente con los dientes ensangrentados. De inmediato se volvió viral en redes sociales.

La Selección Peruana pudo llevarse una importante victoria ante la selección venezolana. El único gol del partido lo marcó Christian Cueva luego de un grosero error en salida de la ‘Vinotinto’. ‘Aladino’ pudo definir a placer ante Wuilker Fariñez y termina dándole tres puntos valiosos a la Bicolor, que empieza a salir del fondo de la tabla de las Eliminatorias y ha quedado a solo dos puntos de Colombia, que con 10 unidades ocupa el puesto de repechaje.

Un triunfo que tranquiliza, pero deja dudas

Ganar sin gustar no es lo que todo futbolista quiere. Sin embargo, en ocasiones como estas, es más importante sumar que dejar buenos rendimientos. Ello lo sabe bien Renato Tapia, quien considera que la Selección Peruana no tuvo su mejor presentación, pero -a pesar de ello- pudo sacarse de encima una mochila pesada que era el no poder ganar en condición de local.

“Se ganó en casa, que era lo más importante. Sumamos cuatro puntos en una fecha en la que aún nos queda un partido muy difícil, así que los tres puntos de hoy valen oro porque nos metemos a la pelea Como siempre, damos el pecho, la cara y aquí estamos de pie. Fueron los primeros tres puntos en casa. Había mucha expectativa de jugarlo bien y ganarlo, pero en la interna se analizará lo que se hizo mal para que no se repita”, sostuvo el jugador en diálogo con Movistar Deportes.

