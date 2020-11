En medio de una gran expectativa por millones de peruanos, Gianluca Lapadula arribó este domingo en la noche a Lima para ponerse desde el lunes a las órdenes de Ricardo Gareca, de cara a la próxima jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022. El atacante ítalo-peruano llegó junto a sus padres en lo que será su primera experiencia como un seleccionado nacional.

El avión que trasladó al delantero del Benevento tocó suelo peruano a las 9:39 de la noche, procedente de Ciudad de Panamá, en donde el nuevo jugador de la Blanquirroja y sus familiares hicieron una de las dos escalas (la otra fue Ámsterdam) tras dejar Italia.

En su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el artillero recibió su DNI y pasaporte peruano, documentos con los que quedará habilitado para representar a la bicolor, en los partidos frente a Chile en el Estadio Nacional de Santiago y Argentina en el Estadio Nacional de Lima.

Lapadula se dirigirá inmediatamente al hotel de concentración de la Selección Peruana y no se moverá más: el delantero solo estará con sus compañeros para los entrenamientos en Videna, y posteriormente viajar a Chile para el partido del viernes ante ‘La Roja’.

En cuanto al ámbito futbolístico, Lapadula llega con buen ritmo a las Clasificatorias, ya que fue considerado por el Filippo Inzaghi, técnico de Benevento, para arrancar como titular en los últimos partidos del equipo en la Serie A de Italia.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. La plantilla de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, señaló Lapadula en una reciente conferencia de prensa. Comienza la aventura.





TE PUEDE INTERESAR