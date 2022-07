Fueron siete buenos años, vaya que sí. El fútbol peruano pareció resurgir de sus cenizas y volvimos a creer. Pese a que todos sabemos que no tenemos estrellas, que nuestros seleccionados no juegan en la Bundesliga, la Serie A ni la Premier League; que nuestros clubes no le ganan a nadie en la Libertadores y tenemos la peor liga de Sudamérica; y que apenas un puñado de instituciones trabaja sus divisiones menores con alguna seriedad. Y fue con esos insumos humildes, que Ricardo Gareca cocinó un equipo delicioso, hecho para sufrir y también para gozar. Y lo gozamos todos. Porque cuando parecía que estábamos perdidos, la Selección Peruana sacaba fuerzas de flaquezas y nos sorprendía. Una y otra vez.

Vivimos siete años en estado de gracia. Claro, nadie es infalible y -humano al fin- por supuesto que cometió errores. Y también es cierto que todos esperábamos más de la selección en el repechaje, pero más allá del trago amargo, también reconocemos que el balance es más que favorable y que hoy por hoy tenemos una base sólida para seguir compitiendo en las próximas eliminatorias, que arrancan en apenas ocho meses.

Por eso, es una lástima que las cosas se hayan manejado con tan poca prolijidad. Como quien no quiere la cosa. Al final, la propuesta que le presentaron terminó ofendiendo al técnico, que tenía voluntad de seguir, pero no a cualquier precio.

Ahora solo queda agradecer a Gareca, que nos puso en un mundial luego de una eternidad, pero que además nos devolvió la fe. En el fútbol peruano y en muchas cosas más. Porque así como logró que la actual generación de futbolistas compruebe que sí es posible superar nuestras limitaciones y alcanzar grandes objetivos, a todos nos recordó que, aunque nuestras autoridades parezcan empeñadas en querer demostrarnos lo contrario, el trabajo honesto, serio y comprometido sí tiene premio.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.