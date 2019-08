Respaldan al 'Maestrito': “Hay que dejar trabajar a Nolberto Solano” [VIDEO]

En medio de tantas críticas a Nolberto Solano , Julio César Uribe pidió no culpar al técnico por la eliminación de la Selección Peruana Sub 23 de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esto a pesar de que la campaña de ‘Ñol’ dejó un saldo para el olvido: un solo punto, 0 triunfos, 1 empate, 2 derrotas y 2 goles a favor.

“Hay que dejar trabajar a Nolberto Solano, solo tiene tres meses con este equipo”, afirmó Julio César Uribe, extécnico de la Selección Peruana, en FOX Sports.

Aquí la defensa de Uribe a Nolberto Solano. (Video: FOX Sports)

“Más allá de la vergüenza, hay que ratificar. Es más fácil destruir que construir. Eso no va a cambiar jamás. Perú intentó construir”, agregó el extécnico de la Selección Peruana.

“Hay que hablar más del rendimiento colectivo. Hay algunos jóvenes que no han aprovechado su oportunidad para ser convocado a la mayor. Este es el momento de tener la vitrina. Me da pena, me da lástima. Este tema pasa por un tema individual, más que el funcionamiento. En tres meses no puedes hacer nada”, acotó Flavio Maestri.

Es preciso señalar que la Selección Peruana, pese a que tuvo la posesión de balón, no pudo ante la humilde Jamaica, que aprovechó muy bien las pocas ocasiones que generó.

