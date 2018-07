Uno de los requisitos de Ricardo Gareca para aceptar la renovación de su contrato con la Selección Peruana es tener cerca su familia. Este pedido cobró fuerza en las últimas horas a raíz de una decisión que su hijo Milton tomó en su trabajo en Vélez Sarsfield.

Depor pudo conocer que el hijo del 'Tigre' renunció a su cargo como entrenador de menores en el club del barrio de Liniers. Una determinación que sorprendió a los dirigentes, pues el joven técnico es muy querido en el club como su papá.

Dicha situación ha sido relacionada con el futuro de Ricardo Gareca, quien la próxima semana vendrá a Lima para dar su respuesta al director de selecciones Juan Carlos Oblitas sobre la propuesta de continuar un periodo más.

Milton Gareca (30) vivió con emoción la campaña de su papá con la Selección Peruana en el camino a Rusia 2018. Incluso, estuvo con toda la familia en el Estadio Nacional en el partido decisivo contra Nueva Zelanda.

Ricardo Gareca y su hijo en la videna.

El hijo del 'Tigre' dejó abierta la posibilidad de trabajar en el fútbol peruano en una entrevista con RPP en mayo pasado. "Hoy por hoy, estoy cómodo en Vélez. Tengo mi nombre acá, y me respetan por eso. Me dan mi lugar. No me desespero por eso. No descarto nada. Pero me encantaría trabajar en Perú", dijo aquella vez.

