Ubicarlo así sea a través del hilo telefónico es tan difícil como lo era para sus rivales cuando intentaban frenarlo en el área con pelota dominada. Después de varios sondeos, dimos con el paradero del exmundialista y “compadre” de Johan Cruyff. Hablamos de Hugo Sotil. Y de arranque nos comentó sobre la restauración de su película “Cholo”, que trata sobre su exitosa hoja de vida futbolística.

Además, el ex ‘10′ de Barcelona de España confesó que hace poco charló con Christian Cueva, el jugador que ofrece magia en el “equipo de todos”. En otro momento, expresó su deseo por volver a ver en acción a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, en el Mundial de Qatar 2022.

Hace poco fue el reestreno de su película ‘Cholo’. ¿Cómo se sintió al verse nuevamente en la pantalla grande?

Fue una sorpresa que nuevamente se estrene la película sobre mi experiencia de vida en el fútbol. Tenía a varios capos, quienes me dieron la pauta sobre la actuación del personaje. La película tardó dos años porque estaba en mi época de futbolista. Además, se hizo en Europa. Estuvimos dos meses entre Roma, Venecia, Florencia, Francia, fueron lindos recuerdos. Tuve la suerte de jugar en equipos como Municipal, Alianza, mi selección peruana y después pude llegar a uno de los clubes más grandes del mundo, Barcelona de España, donde me encontré con grandes jugadores. Para mí todo eso me despierta grandes satisfacciones.

En los innumerables viajes a Barcelona por invitación del club. ¿Con qué exjugadores se encontró?

Conocí a Romario, Stoichkov, Rivaldo, después a monstruos como Maradona, Beckenbauer, Eusébio, ya sea en partidos restos de América, de rivales. Después llegué a jugar en contra de Pelé, todos esos encuentros fueron satisfacciones. Eran grandes futbolistas y extraordinarias personas.

Con la selección peruana y Barcelona marcó varios goles elevándose por los aires como hoy lo hace Cristiano Ronaldo y muchos se asombran…

Y Ronaldo es más grande que yo. Esas jugadas la practicaban cuando iba al primer palo sea por derecha o izquierda. Trabaja bastante también nuestra volante, que eran unas torres. Yo no me quería quedar atrás, así que ensayaba esa jugada. Así me acostumbré. No solo hacía goles de cabeza con Barcelona, sino también con la selección en las Eliminatoria cuando le ganamos a Chile 2 a 0 en Lima. Yo trabajaba físicamente en las pretemporadas. Me daba esa fortaleza para jugar. Acaba el partido y seguía entrenando. Corríamos bastante. Después íbamos a nuestras casas más cansados, pero en el campo se nos quitaban todos los dolores que existían.

Perú recuperó el juego pícaro…

Pocos equipos tienen el juego sudamericano como Perú, Brasil y Argentina. Hemos tenido la suerte de jugar en distintos países y siempre tenías que jugar a la peruana, al toque, así se conseguían los resultados.

¿Australia o Emiratos Árabes?

Cualquiera que nos toque. Tienen que jugar como siempre lo han hecho, con puro toque, con Cueva y Carrillo. Ojalá esté ya recuperado (la ‘Culebra’), con minutos para el repechaje con miras Mundial.

Cueva es quién entiende mejor el juego de la selección peruana…

Me entusiasma cuando lo veo a ‘Cuevita’, pegarle el balón con tres dedos. Hace poco conversé con él y le dije que era “mocho”, ya que le pegas al balón con tres dedos.

¿Cómo se dio el contacto con Cueva?

A través de mi hijo Johan, quien hace cuatro meses está en Barcelona junto a su esposa y mis dos nietos. Está haciendo cursos para entrenar a las divisiones menores y me pasó a Cuevita, hablamos por teléfono, me he reído mucho.

¿Le dio algún consejo?

Estoy seguro de que hará una buena presentación con el equipo peruano, al igual que todos. Eso sí, le dijo que el ‘Cholo’ soy yo, él es ‘Cholito’. Tiene su chispa. Debe seguir jugando alegre, no serio.

Lapadula también se acopló bien y hoy es el hombre gol de Perú…

Yo tuve la oportunidad de jugar siempre con un centrodelantero en punta como Gianluca Lapadula. Manuel Mellán (Deportivo Municipal y goleador del campeonato peruano de 1971), un jugador fuerte, guapo, que daba espacios para demostrar todo el fútbol.

¿Le gustaría ver a Paolo Guerrero en Alianza y de vuelta en la selección?

Ojalá que se recupere lo más pronto posible y verlo jugando para el Mundial. Igualmente, la ‘Foquita’, es un jugador de mucha condición, desequilibrante, que no le tiene miedo a la patada. Eso es bueno para que vean los muchachos.

¿Se imagina a Lionel Messi de vuelta en Barcelona?

Para mí se hubiese quedado siempre en el Barza y seguir triunfando. Si es que decide volver será bien recibido. Ojalá vuelva a su casa, donde nunca debió salir.

¿Qué mensaje a los jóvenes para que vean su película ‘Cholo’?

Que la vean porque servirá para la vida. Era un ‘Cholo’, pintor no de brocha gorda, sino estilo (Pablo) Picasso. También quiero que todos apoyen en el amistoso ante Nueva Zelanda y después, también en el repechaje, para así ver todos juntos al equipo en el Mundial.





