Tras la consagración del peruano-suizo Jean Pierre Rhyner con Cádiz, a la Primera División de España, surgieron nuevamente las preguntas: ¿tiene chances de ser convocado a la selección peruana? ¿Ricardo Gareca lo tiene en la mira? Como era de esperarse, en Full Deporte por Depor, Eddie Fleischman y Carlos Univazo tocaron este tema, y más que llegar a un acuerdo, mostraron dos posturas totalmente distintas.

Para Eddie Fleischman, Jean Pierre Rhyner debe ser llamado por Ricardo Gareca a la selección peruana. ¿El motivo? A Perú le faltan jugadores con ese nivel. “Yo no digo que a Rhyner se le deba convocar para que sea titular en la Eliminatoria y que sea convocado siempre, no. Lo que digo es, más allá de que haya otras alternativas, necesitamos en la selección futbolistas formados, de forma distinta, más completa, más integral como sucede en Europa, con la capacidad de estar en la Primera División de España”, sostuvo.

Luego Fleischman expresó: “No cualquiera logra el ascenso en España. Aunque a la larga Rhyner pueda o no ser titular, eso dependerá de Gareca. Yo creo que debería ser convocado y deberían convencerlo de que juegue por Perú”.

Otro punto de vista

En respuesta, el periodista Carlos Univazo argumentó que Ricardo Gareca no convocará a Rhyner porque es un DT poco acostumbrado a probar. “Para qué suponer algo contra lo cual ya Gareca nos ha bajado a todos de un hondazo. A las Eliminatorias va el grupo de siempre, porque es el grupo que conoce, y la eliminatoria no es para hacer pruebas. Por lo tanto, ninguna posibilidad para Rhyner. Ojo que no es que yo piense así. Estoy razonando simplemente como piensa Gareca”, mencionó.

Además, Univazo agregó que por delante de Jean Pierre Rhyner hay otros jugadores que tienen prioridad: “Gareca no va a probar a Rhyner porque tiene otros jugadores, como dice Eytan, que están en el orden de preferencias. Y ese orden de preferencias no se quiebra así aparezca un Roberto Carlos en el fútbol peruano o en el fútbol sueco”.

