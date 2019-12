Las cosas andan viento en popa. Al menos así parece pues Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores con un renovado look que se viralizó en Instagram: trenzas y un diseño original en uno de los lados, es el nuevo ‘capricho’ del atacante de la Selección Peruana que se ha viralizado en las redes sociales gracias a la publicación de su barbero.

Primero fue el barbero peruano Antonio de la Fuente quien jugó al misterio en sus historias y luego presentó el nuevo look del delantero peruano con un mensaje bastante emotivo.

“Porque ninguno la talla me da, llegó el 10 de la calle. Cambio de look para el 10 de la calle Jefferson Farfán. Gracias por la confianza hermano , y gracias a mi ‘bro’ Jery Gutierrez por la colaboración. Un duro en las trenzas”, escribió Antonio de la Fuente en su cuenta en Instagram. Luego Jefferson Farfán compartió su nuevo look en sus historias de esta red social.

El atacante de 35 años compartió su nuevo look, pero también mostró cómo va la parte de la recuperación de su lesión a la rodilla, la cual lo tiene alejado de las canchas desde julio pasado.

