"No soy el reemplazante de Paolo": Jeisson Martínez la rompe en España y sueña con la bicolor

Se fue del Perú con solo 11 años por un tema familiar. Su madre se lo llevó, junto a su hermana, a vivir al ‘Viejo Continente’, específicamente a España. Ya pasaron más de 10 años desde entonces y Jeisson Martínez no puede verlo como una mala decisión. En la ‘Madre Patria’ ha hecho lo que siempre le gustó: jugar al fútbol; y ahora puede decir que pelea por llegar a la Liga Santander, a la que ve como un sueño.

Juega de ‘9’ en el Fuenlabrada de la segunda división española y, aunque todavía no ha recibido ninguna llamada de Ricardo Gareca –tampoco de nadie ligado a la Federación Peruana de Fútbol–, él puede sacar pecho porque es de familia mundialista. Sí, su primo es Nilson Loyola, con quien estuvo seis meses en Sporting Cristal, aunque él se considera simpatizante de Alianza Lima, antes de cruzar el charco.

Jeisson Martínez anotó y entró a la historia del Fuenlabrada en la Segunda División. (YouTube)

Pero así como Nilson, Jeisson espera cumplir el sueño que siempre ha tenido de niño. “Es imposible que no te ilusione el ponerte la camiseta de tu país”, nos contó. Además reconoció que, a pesar de no vivir en el Perú, nunca ha dejado de hinchar por los colores: “he visto los partidos de las Eliminatorias y mundial, así hayan sido en la madrugada”.

Cuando habla de la ‘bicolor’ piensa en Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, a quienes considera “referentes”. Eso sí, la carencia de delanteros centros en el equipo nacional no lo obsesiona y prefiere no compararse con el ‘Depredador’. “Como él solo hay uno”, le dijo a Depor sin antes agregar que “no se considera un nuevo Guerrero”.

Jeisson Martínez tiene un año de contrato con el Fuenlabrada.

Y es que atacantes como el del Inter de Porto Alegre ya quedan pocos alrededor del mundo –muchos menos adentro de nuestras fronteras– y las características de Martínez van por otro lado. “No soy tanto de pelear con los centrales, me gusta la movilidad y creo que mi mayor fortaleza es la velocidad”, señaló el peruano.

Un sueño europeo

Tiene años en España y espera tener muchos más. Al CF Fuenlabrada llegó este año y, aunque el objetivo del club recién ascendido sea mantener la categoría, él no ve con malos ojos seguir peleando arriba como lo vienen haciendo. “Primero hay que lograr los puntos de la salvación y ojalá que después podamos competir por un lugar en los play-offs”, dijo.

Paolo Guerrero quiere que la selección mejore de cara las Eliminatorias.

A las afuera de Madrid (ahí queda la ciudad de su club), Jeisson es feliz, tiene la continuidad que está buscando –ha jugado 8 partidos como titular de los 11 que lleva la Liga SmartBank– y no piensa moverse. “Me encantaría hacer toda mi carrera aquí en España, pero uno nunca sabe que le deparará el destino”, agregó.

El fútbol peruano no lo sigue más allá de lo que lee en redes sociales y no se arrepiente de haber hecho toda su carrera afuera. “Nunca he jugado en Perú, pero creo que las segundas divisiones de los países europeos son mejores. Aquí se juega muy rápido”, sentenció dejando en claro que, por ahora, no tiene “planes de volver a cruzar hasta nuestro continente.

Enzo Zidane debutó en el Real Madrid con su padre como entrenador.

Por allá se ha dado el lujo de hasta jugar con el hijo de Zinedine Zidane. Con Enzo compartió equipo en el Rayo Majadahonda y lo calificó como un chico muy sencillo. “Él no jugaba por el apellido que tenía, sino por lo que mostraba en los entrenamientos”, contó Martínez. Aunque nunca pudo hablar con ‘Zizou’, sí puede decir que en algunos partidos lo vio mientras jugaba con su hijo.

Para extrañar un poco menos

Ya está totalmente adaptado a la cultura española, pero el amor por el Perú no se olvida por nada en el mundo. Eso motivar a Jeisson a ir a comer comida peruana de vez en cuando y aconsejar a sus compañeros de equipo para que prueben, como él dice, “la mejor gastronomía del mundo”.

Mientras espera el llamado del ‘Tigre’, el delantero sabe que tiene que hacer los méritos necesarios para llamar su atención. Quizás en algunos meses lo veamos volviendo al Perú, estrictamente a La Videna, para recibir las indicaciones del técnico argentino, quien sabe que para Qatar 2022 necesitará de la mayor cantidad de variantes posible.

Eso sí, reconociendo que el atacante vive del gol, Martínez deberá mejorar su promedio del 2019, donde ha anotado 3 goles en 22 encuentros disputados (sea con la camiseta del Fuenlabrada o del Real Murcia). De hacerlo seguro que tendrá más chances de descolgar el teléfono y escuchar la voz de Ricardo Gareca.

