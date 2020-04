Johan Fano fue uno de los que se manifestó en contra cuando la Selección Peruana le puso la puntería a Gianluca Lapadula. Ricardo Gareca viajó a hablar con el delantero y el exjugador de la ‘bicolor’ afirmó que no estaba de acuerdo con la visita del entrenador, ni con la intención de convocarlo.

“A nadie se le mendiga por venir a la Selección Peruana”, dijo Johan Fano en aquella oportunidad y hoy ratificó su posición en contra de una posible convocatoria del hoy jugador italiano.

“No cambiaría mi opinión ante una posible convocatoria de Lapadula a la Selección Peruana inclusive cuando Paolo Guerrero se retire. En Perú tenemos buenos jugadores como Beto Da Silva que jugando más va a alcanzar un nivel importante, Ruidíaz y más. Hay que priorizar a los futbolistas peruanos”, dijo en Movistar Deportes.

“Fui muy claro, él rechazó la convocatoria. Fueron, le ofrecieron y dijo que no. Es la Selección, esto no es un equipo. La Selección Peruana se respeta y está por encima de un equipo y de cualquier jugador. El tiempo me dio la razón y gracias al buen trabajo de los chicos se logró ir a un Mundial. Mi mensaje en ese tiempo fue claro y la gente lo entendió”, añadió el exjugador.

Johan Fano afirmó que si Ricardo Gareca lo convoca bienvenido sea pero él mantiene su opinión y desacuerdo. “Yo digo que no, si el técnico lo llama bienvenido sea, pero mi opinión es esa. Lo sigo manteniendo y lo voy a mantener. Tenemos muy buenos jugadores que necesitan mayor protagonismo”, declaró.

