¡Trabajo a largo plazo! José Del Solar brindó algunos alcances sobre los objetivos que se ha planteado como jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dando luces del tiempo que tiene estimado para comenzar a cosechar lo que inició a sembrar, hace algunas semanas.

“Considero que se debe trabajar en la Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Yo me centraré en esas tres selecciones y trataré de desarrollarme en esas edades. Espero que el trabajo vea sus frutos dentro de dos años, ya que pretender cambiar esto en dos meses es imposible”, sostuvo el exentrenador de la Universidad César Vallejo en conferencia de prensa.

José Del Solar también contó la historia de su llegada a la Videna, la misma que se dio tras algunas conversaciones con el máximo representante de la FPF, así como con el DT de la Selección Peruana y el director deportivo del máximo ente del fútbol nacional.

“Han pasado muchos años y los resultados han sido malos en las divisiones menores. Cuando me llama Agustín Lozano, viene las reuniones con Juan (Reynoso) y Juan Carlos Oblitas; a mí me interesaba mucho el proyecto pero había que tener un plan. He firmado un contrato de cuatro años con la FPF, vengo con un plan con cosas nuevas que he incorporado y con cosas buenas que ha hecho la FPF a lo largo de los años”, acotó el ‘Chemo’.

Por otro lado, José Del Solar confesó que “trataremos de hacer selecciones de manera permanente. Para el próximo Sudamericano Sub-20, no voy a esperar recién entrenar a diez meses del próximo año. El primer microciclo será en abril de este año, en marzo empezarán los distintos torneos de menores donde podamos ir viendo a quiénes seleccionaremos más adelante”, finalizó.

Cabe resaltar que este jueves se dio la presentación de Pablo Zegarra como técnico de la Selección Peruana sub 17: “El compromiso va a ser total. La idea que tenemos es encarar la mejoría de las selecciones de menores con el respaldo de Juan Reynoso. Tuve la oportunidad de vestir la camiseta de la selección como futbolista y ahora me toca esta nueva etapa como entrenador”.





