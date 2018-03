Selección Peruana: José Velásquez reveló que 6 jugadores se dejaron ganar ante Argentina en el '78'

Una declaración que puede darle un giro radical a la historia. ¿La Selección Peruana se dejó ganar ante Argentina en el Mundial de 1978? José Velásquez, miembro de aquella bicolor declaró que 6 jugadores nacionales se 'vendieron' ante la escuadra albiceleste.

"Es una realidad que los dirigentes se vendieron y muchos han investigado, hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado. Y seis jugadores también se vendieron. Solo puedo nombrar a cuatro, porque hay otros dos que son famosos y les puedo dañar sus carreras. Los que se vendieron fueron Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga", reveló el popular 'Patrón' en Trome.

El ex volante reveló además que él insultó al entrenador de aquel equipo, Marcos Calderón, por cambiarlo sin razón y también le dijo que no ponga a Ramón Quiroga, por ser argentino.

"¿Por qué queríamos que no atajara Quiroga? Era argentino y lo iban a abordar, amenazar y queríamos protegerlo de alguna manera. Seis jugadores nos reunimos para decirle al técnico Marcos Calderón que no atajara Ramón Quiroga y aceptó. Al día siguiente, lo primero que hace, es ponerlo. ¿Qué puedes pensar? ¿Se vendió o no?", puntualizó.

Aquel encuentro significó la derrota más humillante de la Selección Peruana en la Copa del Mundo y sirvió mucho a La Argentina para posteriormente quedarse con el título.