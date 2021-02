Para entender el presente de Josué Estrada, solo hay que revisar sus registros entre el 2019 y 2020 con UTC: en 53 partidos acumuló 4,628 minutos. Es probable que ese detalle -también fue considerado el mejor lateral derecho del torneo en la temporada anterior- haya generado que su nombre aparezca en la lista de Ricardo Gareca para el primer microciclo de la Selección Peruana. Sí, es solo un primer paso para buscar un espacio en la convocatoria de la próxima fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022, ante Bolivia y Venezuela.

Con todos esos antecedentes, queda claro que cuando pise este lunes la Videna, lo hará con cierto grado de confianza. “Llegar a a selección era uno de los objetivos que me había propuesto el año pasado. Ahora toca trabajar y esperar a que lleguen cosas mejores. Esto es algo muy importante para mi carrera. Espero seguir consolidándome y seguir siendo convocado”, dijo a Depor.

Ahora, recuperar este nivel le ha costado: si bien le tocó disputar dos finales consecutivas -Juan Aurich (2014) y Sporting Cristal (2015)- y defender la camiseta de Universitario, en algún momento le costó sostener su rendimiento. Eso generó que regrese al ‘Ciclón’, pero para disputar la Segunda División. Ese momento sirvió como punto de quiebre...

“Hay una autocrítica de mi parte. Pesó mucho el hecho de no ser maduro. También influyó bastante el no conseguir las metas que quise alcanzar en ese momento. Ahora han cambiado muchas cosas, me siento más centrado y tranquilo. Estoy enfocado en progresar y cumplir lo que me proponga”, indicó el lateral derecho.

Más allá de las metas grupales que tiene con el ‘Gavilán Norteño’ para la presente temporada, donde disputarán la Liga 1 y Copa Sudamericana, Josué Estrada no pierde de vista la opción de pegar el salto al extranjero.

“Uno de mis próximos objetivos a corto plazo es llegar al extranjero. Ahora vamos a ver cuándo se empiece a jugar el campeonato. Sí tengo claro que quiero jugar afuera”, finalizó el defensor. De ti depende, Josué.

