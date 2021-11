Antes de la primera jornada doble de las Eliminatorias en el 2022, la Selección Peruana tiene planeado jugar dos partidos amistosos. El último lunes y antes de volar a Buenos Aires, Ricardo Gareca manifestó que todavía no hay nada confirmado sobre aquel asunto. No obstante, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, pudo brindar una actualización al respecto.

Según el directivo de la FPF, la Blanquirroja tiene grandes chances de medirse a Panamá, uno de los combinados que luchan por ir a la Copa del Mundo. Asimismo, el antiguo entrenador del conjunto nacional anunció que hay una opción más para un segundo duelo de preparación y ante un adversario de Concacaf.

“El partido amistoso con Panamá está bastante avanzando. Es casi seguro y es una posibilidad grande que sea el domingo 16 de enero. Estamos viendo otro amistoso posible también de Concacaf, pero prefiero no adelantarme”, manifestó Oblitas en un diálogo con el programa radial Fútbol Como Cancha.

Siguiendo con la ‘Sele’, pero cambiando de ángulo, el represente de la Federación se pronunció sobre el sorteo del repechaje intercontinental que enfrentará en un solo compromiso y en cancha neutral a un representante de Conmebol (hoy la Bicolor) contra el proveniente de la confederación asiática.

“Lo que se cambia de un momento a otro no me gusta. Ya está hecho y definido, al equipo de Sudamérica, que puede ser Perú, le toca ahora con un equipo de Asia y hay que esperar a ver dónde se juega. Se habla de que el partido por repechaje puede ser en Catar y eso me parecería una barbaridad. Por algo se cambió el Mundial de fecha y fue por el intenso calor, además si el que juegue es Emiratos Árabes sería como si jugaran de local”, sostuvo.

¿Paolo Guerrero a Boca Juniors?

La semana pasada se conoció que representantes de Boca Juniors llegaron a las instalaciones de la Videna para conocer detalles sobre la recuperación de Paolo Guerrero. En principio, la visita fue relacionada con un posible traspaso al club argentino en el que ya están Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Al respecto, Oblitas detalló que “la reunión del ‘Patrón’ Bermúdez (actual directivo de los ‘Xeneizes’) la pactó Paolo Guerrero, fue un tema personal de él. Él conversó con Néstor Bonillo sobre médicos que lo pudieran ver y Néstor le comentó sobre el doctor de Boca Juniors. Estuvieron en Videna”.

“Boca Juniors, al ser un club serio, creo que no iba a venir solo el médico del club a ver a Paolo Guerrero, entonces envió a un directivo (Bermúdez) con él. Imagino que ha sido de esa manera”, agregó el directivo de la Federación de Fútbol (FPF).

Asimismo, Oblitas confirmó que el comando técnico no contará con Guerrero para los duelos de enero y febrero. “Lo más importante es que se recupere, más allá de que juegue o no, no hay que apurarse. Paolo tiene un plan de trabajo, se va a dar con los tiempos debidos y se va a recuperar. Se habla mucho de la edad, pero él es un tipo sano, siempre se cuidó. Si el sigue bien ese plan, para febrero o marzo va a estar completo”, cerró.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.