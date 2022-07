Una de las personas que más confió en Ricardo Gareca para la Selección Peruana, fue Juan Carlos Oblitas. Precisamente, el exdirector deportivo de la FPF dio detalles de lo que significó, para él, ver partir al estratega argentino, quien consiguió regresar a una cita mundialista al país bicolor tras 36 años de ausencia.

“Hasta ahora estoy shockeado por la partida de Ricardo Gareca, el técnico más exitoso del fútbol de selecciones del país tuvo que irse de otra manera. Desde mi punto de vista, se lo he dicho al presidente de la FPF, creo que se pudo manejar de otra manera. No se merecía. Se fallaron en las formas”, sostuvo el ‘Ciego’ en conferencia de prensa.

Sobre su permanencia en el cargo, Juan Carlos Oblitas confirmó que expresó su deseo de quedarse al presidente de la FPF, pero que no obtuvo la respuesta esperada y se resignó a sumarse a la salida de Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

“Yo sí firmé un contrato con Agustín Lozano. No voy a caer en mezquindad, comentando cosas que no son. Quiero especificar algo: yo no he renunciado. Terminé mi contrato al día siguiente del partido con Australia. A pedido del mismo Agustín Lozano, me quedé para ayudar con la renovación de Ricardo Gareca. Luego de lo que pasó, estuvimos viendo mi posible renovación en el cargo que tenía, pero las conversaciones se truncaron”, agregó.

Tanto el contrato de la Dirección Deportiva de la FPF como la del comando técnico de la Selección Peruana culminaron al término del repechaje a Qatar 2022. Claro, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial; no obstante, al no conseguirse ese objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.

Juan Carlos Oblitas estuvo en la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca el último martes 19 de julio, donde dio a conocer las razones por las que no continuó al mando del combinado peruano. Desde su asiento, no pudo negar la congoja que le produjo la salida del DT.





