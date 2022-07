Este viernes, Juan Carlos Oblitas se pronunció ante los medios de comunicación para dar a conocer detalles sobre su no continuidad al mando de la dirección deportiva de la FPF. Asimismo, aprovechó para referirse a Roberto Silva, quien fue uno de los nombres que comenzó a rondar para hacerse cargo del puesto.

“Las conversaciones se truncaron. Al truncarse, el día de ayer estuve conversando con el secretario general y quedamos que se enfríen las cosas, y el lunes podríamos retomar la conversaciones. Camino a mi casa, me llamó Roberto Silva explicando que le ofrecieron el puesto y no me causó sorpresa. Le dije que tenía todo de mi parte”, mencionó en conferencia de prensa.

Juan Carlos Oblitas también señaló que luego de la conversación con Silva, llegó a su casa y decidió emitir el comunicado donde anunciar su no continuidad en el cargo de director deportivo. “Preferí que termine de esa manera para que la FPF tome las decisiones que crea mejores”, apuntó.

Por otro lado, el exdirector se refirió a la abrupta salida de Ricardo Gareca y reveló sentirse sorprendido. “Hasta ahora estoy shockeado por la partida de Ricardo, el técnico más exitoso del fútbol de selecciones del país tuvo que irse de otra manera. Desde mi punto de vista, se lo he dicho al presidente de la FPF, creo que se pudo manejar de otra manera. No se lo merecía. Se fallaron en las formas”, sostuvo.

Es necesario mencionar que el contrato de la Dirección Deportivo de la FPF como la del comando técnico de la Selección Peruana culminó al término del duelo ante Australia, por el repechaje a Qatar 2022. Eso sí, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial; sin embargo, al no conseguir el objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.

Juan Carlos Oblitas estuvo en la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca el último martes 19 de julio, donde dio a conocer las razones por las que no continuó al mando del combinado peruano. Desde su asiento, no pudo negar la congoja que le produjo la salida del DT.

