En conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas brindó detalles de su no continuidad en el puesto de director deportivo de la FPF. Sin embargo, el ‘Ciego’ también aprovechó para referirse al actual nivel del fútbol peruano, del cual señaló que viene atravesando una delicada situación frente a otros países del continente.

“Quizá Bolivia solo esté debajo nuestro. El tema viene de la formación de jugadores y ahí estamos muy atrás. O cambios o chau, así de simple. La Federación tiene que estar pensando en eso. Eso se lo tienen que preguntar a la gente encargada de la FPF”, mencionó este viernes a los medios de comunicación.

De igual manera, Juan Carlos Oblitas resaltó el trabajo que se realizó durante su cargo en el puesto, pero lamentó el no haber podido clasificar al Mundial de Qatar 2022. “Casi ocho años de trabajo, todo se perdió por un partido. Nosotros habíamos pasado por momento muy complicado en las Eliminatorias y salimos adelante”, apuntó.

El ‘Ciego’ criticó a cómo se llevaron las negociaciones para la renovación de Ricardo Gareca. “Todos estamos de acuerdo que lo que fallaron fueron las formas. La manera en cómo se negoció allá: posiblemente también estaban algunos personajes conversando con otros técnicos. Eso es pésimo”

El fin de la era Oblitas en la FPF

Tanto el contrato de la Dirección Deportiva de la FPF como la del comando técnico de la Selección Peruana culminaron al término del repechaje a Qatar 2022. Claro, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial; no obstante, al no conseguirse ese objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.

Juan Carlos Oblitas estuvo en la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca el último martes 19 de julio, donde dio a conocer las razones por las que no continuó al mando del combinado peruano. Desde su asiento, no pudo negar la congoja que le produjo la salida del DT.





