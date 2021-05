El último viernes, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para la próxima fecha doble de Eliminatorias: nos enfrentamos a Colombia y Ecuador, el próximo 3 y 8 de junio, respectivamente. En dicha nómina aparecieron los nombres de Luis Iberico (Melgar) y Martín Távara (Sporting Cristal), quienes tienen algunas cosas en común: con sus equipos están registrando minutos en torneo internacionales y en algún momento fueron dirigidos por Juan José Oré en categorías de menores de la bicolor.

El DT nacional habló con Depor sobre el presente de ambos jugadores. Por ejemplo, Luis Iberico fue clave en el título del Sudamericano sub 15 del 2013: fue goleador del certamen con siete tantos. Hoy es pieza clave en el equipo de Néstor Lorenzo, el cual está peleando por la clasificación en la Copa Sudamericana (el cuadro ‘rojinegro’ marcha segundo, por debajo de Athletico Paranaense).

“Con Iberico fuimos campeones en el Sudamericano sub 15. Él salió goleador del torneo. Es un jugador con mucho gol. Lo que pasa que en su momento a él no lo supieron utilizar. San Martín jugaba con tres delanteros y a él lo ponían por banda y por ahí no es lo suyo. Luego, comenzó a jugar en su lugar, de centrodelantero, y lo viene haciendo bastante bien. Es muy vivo para jugar”, mencionó Juan José Oré.

El ‘profe’ también tuvo en sus filas a Martín Távara, quien destacó en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 (alcanzaron el campeonato). Hoy el volante es clave en la pizarra de Roberto Mosquera, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores: “Távara lo venía demostrando, es muy buen jugador, un volante con gol, que es muy importante en estos tiempos. Tiene muy buena técnica y lo viene haciendo bastante bien”.

¿En dónde la pueden hacer?

La situación de la selección peruana en las Eliminatorias no es cómoda: en cuatro partidos solo sumamos un punto (se registró con el empate ante Paraguay en Asunción). A partir de ello es claro que necesitamos escalar en la tabla sí o sí en los choques contra Colombia y Ecuador. No es una tarea sencilla, pero en medio de ello Luis Iberico y Martín Távara son cartas que podrían tener minutos. Para el ‘profe’ Oré, el atacante de Melgar podría ser clave acompañando a un ‘9′ neto.

“Iberico puede jugar con otro delantero en la selección. Él se adaptaría, porque es un jugador que tiene buena técnica, y ahí creo podría destacar mucho. Además, él ha estado en selección sub-15, 17 y 20 y eso también es un aval. Por más que ahora haya sido convocado a la mayor yo creo que no le va a pesar la camiseta ni a él ni a Távara, porque ambos ya han tenido partidos en menores”, mencionó.

Juan José Ore, a su vez, manifestó que “Távara viene jugando en la profesional dos años, es titular y lo ha hecho bastante bien. Internacionalmente ha demostrado que juega igual. Acaba de meter un gol en la Copa (ante Rentistas). Es un volante con gol que en estos momentos necesitamos. Tiene una buena técnica, te da unos pases precisos, unos cambios de frente que son muy importantes y le pega bien al arco, y eso lo tiene desde que era menor”.





