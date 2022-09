La Selección Peruana acabó la fecha FIFA de septiembre con saldo de una derrota (1-0) ante México, el reciente sábado, y con una victoria (4-1) sobre El Salvador, conseguida este martes. Más allá de los resultados, el entrenador Juan Reynoso quedó más que satisfecho con el trabajo que vio en ambos partidos, en el inicio desde nuevo proceso luego del frustrado intento por llegar a Qatar 2022 con Ricardo Gareca.

“La intención desde un inicio es tratar de que el universo de jugadores creciera y el plan original era que en este viaje jugaran dos equipos. Creo que salió bastante bien. A veces, uno piensa más en el resultado que en la hoja de ruta que nosotros queremos implementar y han sido quince días y me siento ilusionado con lo que vi y con lo que percibí. Siempre el resultado cambia algunas perspectivas, pero nosotros a medio tiempo después del primer partido sabíamos que el techo del grupo para nada está cerca y hoy se ratificaron muchas cosas. Seguro vamos a ir creciendo con el trabajo y con el correr del juego”, comentó Reynoso en conferencia de prensa.

Por otro lado, el ‘Ajedrecista’ destacó el desempeño de Bryan Reyna, que hizo su debut oficial con camiseta rojiblanca y redondeó su buena actuación con un gol de muy buena factura. A raíz de ello, Reynoso hizo una reflexión para dejar en claro que talento hay en Perú.

“Es positivo (Bryan Reyna) y eso habla de que en el Perú el talento está. Hay que apuntalarlo con trabajo, que crezca el autoestima e integrarlo con los jugadores del exterior. Dios quiera se haga más cotidiano y puedan aprovechar las oportunidades. Hoy, iríamos hacia el otro lado. Tuvo un muy buen juego Bryan. Creo que nadie lo tenía en el mapa hace veinte días y la pregunta es ‘¿hay más?’, seguro que hay más, pero también cuánto de este talento se ha perdido en el camino por no darle la oportunidad”, indicó.

Reynoso continuó con su discurso sobre Reyna. “Creo que hoy, hizo un buen juego, tampoco llevarlo al extremo de las alabanzas porque eso a veces confunde, pero también tener la paciencia de esperar al resto, que tenga su oportunidad, alguna saldrá mal y no matarlo porque a veces es muy de nosotros que si hoy de repente no salía bien... ‘¿por qué cambió, por qué no jugaron los que venían jugando?’. Creo que hoy el fútbol nos premia, sobre todo más a los jugadores, porque se hicieron dos equipos y los dos equipos jugaron a lo que se entrenó y eso a mí me tiene súper satisfecho porque habla de la predisposición y el compromiso de todos los jugadores”.

Por último, Reynoso valoró la actitud del grupo aun en la derrota, después de la sufrida frente a México, y envió un mensaje para ratificar la fe que le tiene a sus dirigidos.

“Yo me quedo con la respuesta anímica. Porque camino al hotel, después del partido contra México, creo que todos estábamos tranquilos. Nunca una cara amarga, al día siguiente, fueron bromas. Seguimos disfrutando cuando haces las cosas bien. Hoy nos toca hablar con la mayor ecuanimidad porque hay muchas cosas por mejorar, como siempre lo he dicho en estos 10-15 días, el techo de este equipo para nada está cerca y debemos seguir integrando cosas”, sentenció.