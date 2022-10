Era un nombre voceado por cierto sector de la prensa, pero el ‘Cabezón’ prefirió a otros jugadores en su puesto. Y un DT desea a los futbolistas, bajo su estilo de juego y lo que quiere trasladar en la cancha. Juan Reynoso anunció la convocatoria de jugadores para un nuevo microciclo de entrenamientos de la Selección Peruana, que se desarrollará entre el 02 y el 13 de noviembre, destacando la austencia de Luis Benites, goleador de la Liga 1.

En tal sentido, el entrenador de la Blanquirroja explicó la razón por la cual no citó al jugador de Sport Huancayo, que suma 18 goles y seis asistencias en 34 partidos en la presente temporada. “Es difícil dar una respuesta, más allá de los gustos. Soy muy respetuoso de los números. Me ha tocado ver a Luis Benites, pero me parece que los que están convocados, hoy están un pasito arriba. Seguramente tendrá la oportunidad en algún momento”, señaló sobre su convocatoria.

Por otra parte, es importante mencionar que Reynoso explicó con el pasar de los días citará a más jugadores. “Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones. El grupo completo estará sobre el 14 de noviembre y ahí saldrá la lista definitiva”, mencionó.

El turno de Alianza Lima, Cristal y Melgar

Por otro lado, Juan Reynoso comentó que también podrían sumarse a esta nómina los futbolistas de Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal. En esta primera lista no fueron tomado en cuenta, pues el comando técnico prefirió que se concentren en la definición del torneo local, donde los tres equipos están en la pelea.

“Al no ser una lista definitiva, existe la posibilidad de que jugadores de Melgar, Alianza y Cristal puedan sumarse a la Selección. Vamos a esperar”, acotó el ‘Ajedrecista’, en cuanto al partido semifinal y la final de la Liga 1, que se disputará tras la última fecha del Torneo Clausura.

La Selección Peruana se enfrentará el 16 de noviembre frente a Paraguay, en el Estadio Monumental, así como 19 del mismo mes frente a Bolivia, en Santa Cruz. Un día después es la inauguración de la Copa del Mundo, así como el duelo de Qatar vs. Ecuador.





