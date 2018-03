Perú volverá a ser sede del Mundial Sub 17 luego de 14 años. En esa ocasión, la Selección Peruana Sub 17 no tuvo un buen desempeño. Los dirigidos por José Luis Pavoni apenas lograron sumar un punto en 3 partidos, quedando eliminados en la fase de grupos

Si bien hay algunos jugadores que se consolidaron luego de dicho torneo, hubieron otros que se quedaron sin equipo e incluso existen aquellos a los que se les perdió el rastro luego de certamen mundialista que se realizó en nuestro país.

Edwin Oviedo sobre Perú sede del Mundial Sub 17: "Provincias tendrán la prioridad"

En el Mundial Sub 17 del año 2005, la Selección Peruana Sub 17 jugó sus dos primeros encuentros del certamen en el estadio Mansiche de Trujillo (empate 1-1 con Ghana y derrota 0-1 ante China), cerrando su participación en el estadio Max Augustín de Iquitos (derrota 0-2 ante Costa Rica).

De ese plantel, Daniel Chávez, Carlos Zambrano y Christian Ramos eran los que destacaban. Incluso, los dos primeros continuaron su carrera en Europa luego del torneo, mientras que el último fue pieza clave en la reciente clasificación de la Selección Peruana a Rusia 2018, tras anotar el segundo gol en el repechaje contra Nueva Zelanda.

El Mundial Sub 17 se realizará en nuestro país en 2019 tras la confirmación de la FPF y la FIFA. Será una inmejorable oportunidad para los jóvenes valores de nuestro balompié y un duro reto para los encargados del tema de la organización del mismo.

